Desalojan toma ilegal en terrenos de la Escuela Naciones Unidas de Playa Ancha en Valparaíso

Este miércoles se dio inicio al desalojo de los más de 1.800 metros cuadrados de la Escuela Naciones Unidas, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, que habían sido tomados ilegalmente desde 2022 y que hoy representaban un preocupante foco de insalubridad y posibles incivilidades en el sector.

Maquinaria municipal concretó un trabajo intersectorial de varios años y que tuvo liderando el proceso al Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, la Delegación Presidencial, la casa edilicia, entre otros organismos públicos.

Según el catastro, en dicho espacio existían cuatro mediaguas que albergaban a varias personas, las que en su mayoría salieron voluntariamente tras ser notificados. Quienes se mantenían en el lugar fueron escoltados al exterior por la fuerza pública.

El mayor de Carabineros, Gustavo Figueroa, aseguró que “esta era una solicitud de la escuela desde 2022 y como auxilio de fuerza pública, prestamos cobertura y no tuvimos mayores inconvenientes con las personas que estaban en la toma. Se trataba de una familia y otras personas adultas”.

Desde el SLEP Valparaíso, el coordinador de seguridad, Javier Mancilla, comentó que “lo primero es recuperar un espacio tomado que pertenece a la escuela y que se estaba convirtiendo en un problema sanitario complejo. La comunidad escolar y los vecinos lo dijeron reiteradas veces, entonces activamos la comunicación con Delegación, Carabineros y el Municipio para cumplir con el desalojo (…) Ahora el equipo directivo de la escuela determinará cuál es el mejor uso que se le puede dar al terreno a la espera de una obra mayor”.

En el espacio se hará un cierre perimetral y se aseguró que ya existe la coordinación con la policía y organismos públicos para el monitoreo que impida que el espacio vuelva a ser tomado ilegalmente.

PURANOTICIA