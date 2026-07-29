Reapertura de la avenida Altamirano de Valparaíso queda en manos del MOP tras daños provocados por los sistemas frontales

Los intensos sistemas frontales que afectaron a la región de Valparaíso durante la semana pasada, acompañados de precipitaciones, vientos y fuertes marejadas, volvió a causar severos daños en la avenida Altamirano de la Ciudad Puerto, donde se produjo un socavón de gran magnitud que obligó al cierre de la transitada arteria.

Se trata de una situación que ya se había registrado hace algunos años en el mismo lugar y que nuevamente mantiene interrumpido el tránsito vehicular hacia el populoso cerro Playa Ancha mientras se evalúan los trabajos de reparación.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que será el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el organismo encargado de resolver si la avenida puede reabrirse o si deberá mantenerse cerrada, decisión que dependerá de los estudios técnicos realizados tras la emergencia.

"La situación de la avenida Altamirano, tanto en lo relacionado con las obras que deben ejecutarse por el socavón provocado por las marejadas como con la afectación a la vialidad, es de competencia del Ministerio de Obras Públicas, al tratarse de una vía bajo su administración", señaló la primera autoridad de Gobierno en la región.

Asimismo, explicó que el MOP adoptará una determinación sobre la base de las evaluaciones técnicas efectuadas, incluyendo los análisis desarrollados con el equipo Ecorradar, para establecer si la vía puede volver a operar y, de ser así, definir qué tipo de vehículos podrán circular por ella, considerando aspectos como el peso y la carga.

El representante del Presidente Kast en la región indicó que, una vez que dicha cartera adopte una resolución, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones activará un plan de contingencia elaborado para los distintos escenarios, trabajo que ya ha sido coordinado con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Valparaíso.

De igual forma, Millones precisó que "ya se realizaron gestiones con las tres universidades que retoman sus clases el próximo lunes, para que también adopten medidas de mitigación y colaboren a evitar un colapso vial en el sector".

El delegado presidencial también informó que Asmar instalará un cierre perimetral con mallas en el sector donde se desarrollarán las obras, con el propósito de resguardar el tránsito peatonal por las veredas durante la ejecución de los trabajos.

Finalmente, aseguró que, cualquiera sea la decisión que adopte el MOP respecto de la reapertura de la avenida Altamirano, el criterio principal será resguardar la seguridad de quienes utilizan esta importante vía de conexión de la comuna de Valparaíso.

ALCALDESA PIDE AGILIZAR OBRAS

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, también abordó el tema, señalando que "la emergencia nos generó ese socavón y las obras que tienen que realizar el Ministerio de Obras Públicas deben ser lo más rápida posible en su ejecución porque Altamirano es la vía que nos entronca con un acceso a un tercio de la población de Valparaíso. Es por eso que le hemos pedido al Delegado Presidencial y al MOP que inicie prontamente las obras para su ejecución. Estamos a la espera de que salga el Decreto de Emergencia donde el MOP incorpore esta obra como una obra de emergencia y se nos den las fechas en que partirían estas ejecuciones".

De igual manera, la jefa comunal porteña sostuvo que "la Seremi de Transportes y la Dirección de Vialidad tienen que emitir un informe para ver de aquí al lunes cómo se pueden tener vías, ya sea alternativas o ciertos mecanismos para aperturar una parte de la Av. Altamirano y, de esa manera, poder descongestionar la situación que estamos teniendo en (las calles) Taquedero y en Carampangue".

Por último, Nieto expuso que "para mí, esto es algo de prioridad porque insisto en que tenemos universidades, tenemos personas viviendo, un tercio de nuestra población en el sector de Playa Ancha, un sector demasiado importante como para que esta ejecución de obra se demore lo que han demorado en los otros socavones".

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