Ráfagas de disparos y quema de autos generan pánico en villa El Canelo 2 de San Felipe

Momentos de terror vivieron vecinos de la villa El Canelo 2 de San Felipe luego que se reportaran ráfagas de disparos, sumado a la quema y destrucción de dos autos.

Según consignan medios de comunicación del Valle del Aconcagua, los hechos se registraron durante la tarde del domingo 22 frente a los departamentos denominados Sargento Aldea, causando pánico entre los habitantes de este sector.

Residentes del lugar indicaron que los disparos se sintieron durante varias horas, causando temor y dejando sin poder salir a la mayoría de las familias.

La situación escaló en gravedad cuando los disparos dieron paso a la quema de un automóvil, el cual resultó con daños prácticamente totales, requiriendo la presencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Felipe para controlar las llamas.

Asimismo, se reportó la destrucción de un segundo vehículo, el cual habría quedado inutilizable debido a la gravedad de los destrozos causados en su estructura.

Si bien, lo ocurrido en la villa El Canelo 2 tendrá que ser investigado, las primeras informaciones apuntan a que todo obedecería a un ajuste de cuentas entre bandas rivales que operan en dicho sector de la comuna aconcagüina.

El temor se ha apoderado de este punto de San Felipe, ya que testigos aseguran que no es primera vez que ocurre este tipo de situaciones en el lugar.

