Quilpué reimpulsará el proyecto de piscinas en Villa Olímpica tras años de espera: anuncio se entregó en Cuenta Pública

Con la participación de más de 500 vecinos y vecinas, y la presencia de autoridades nacionales y regionales, entre ellas la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, y el gobernador regional Rodrigo Mundaca, la Municipalidad de Quilpué realizó su Cuenta Pública correspondiente a la gestión 2025, instancia en la que se presentaron los principales avances comunales y las proyecciones para los próximos años.

Uno de los anuncios más valorados por la comunidad fue la reevaluación del proyecto de las piscinas de Villa Olímpica, iniciativa largamente esperada por vecinas y vecinos, que vuelve a proyectarse como parte de la cartera de infraestructura deportiva comunal.

Durante la presentación, se destacaron importantes avances en salud, seguridad, deporte, cultura, inclusión social y políticas dirigidas a personas mayores.

“Esta cuenta pública no solo da cuenta de lo que hemos hecho, sino que refleja una forma de gobernar con responsabilidad, orden y poniendo a los vecinos en el centro. Hemos avanzado con decisión en muchos ámbitos porque sabemos y conocemos la principal preocupación de las familias, la que hemos enfrentado con medidas concretas, inversión real y resultados visibles”, señaló la alcaldesa Corti.

PROYECCIÓN Y NUEVAS INVERSIONES

En el ámbito de los anuncios, la alcaldesa destacó una serie de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, con foco en seguridad, salud e infraestructura comunitaria.

Entre ellos, se encuentra la aprobación por parte del Consejo Regional de Valparaíso del proyecto de instalación de ocho pórticos con 16 cámaras de lectura automática de patentes, con una inversión superior a los 550 millones de pesos y cuya implementación se proyecta para 2026.

Asimismo, se impulsará un proyecto de televigilancia con una inversión cercana a los 740 millones de pesos, junto con la reevaluación del proyecto de las piscinas de la Villa Olímpica, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad.

En salud, se proyecta la apertura del Cecosf Pompeya durante el segundo semestre de 2026 y, para 2027, la habilitación del Cecosf Valencia, además del avance en la incorporación de un SAR con atención de urgencia 24/7.

En el ámbito social, se anunció la creación del Centro Municipal de Inclusión y Cuidados de Quilpué, que entregará atención especializada y acompañamiento a personas en situación de dependencia y a sus cuidadores.

Finalmente, se presentó un plan piloto municipal de recuperación de 12 espacios públicos, junto con trabajos de bacheo y el mejoramiento de cerca de 30 intersecciones con nuevas luminarias, con una inversión cercana a los mil millones de pesos.

“Sin duda estamos contentos y nuestro compromiso es seguir fortaleciendo una gestión eficiente, que cuide los recursos públicos. Quilpué necesita avanzar con seriedad, con proyectos bien ejecutados y con una mirada de futuro que entregue bienestar a la comunidad y eso es precisamente lo que continuaremos haciendo”, añadió la jefa comunal.

“La alcaldesa ha demostrado que, con firmeza, con convicción y con foco, se pueden lograr muchas cosas en un año”, señaló la Ministra de Ciencias, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Ximena Lincolao.

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