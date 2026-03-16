Quilpué invierte $90 millones en el deporte local a través Fondo Deportivo Comunal

El Fondo Deportivo Comunal (Fondecom) es un fondo concursable municipal que busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento del deporte en la comuna y que, para este año, aumenta su capacidad de financiamiento en un 12,5%.

Al fondo pueden postular todas las organizaciones deportivas con domicilio en la Ciudad del Sol que estén debidamente constituidas bajo la Ley N°19.712 del Deporte o la Ley N°19.418 sobre Organizaciones Comunitarias.

“En este lanzamiento participaron más de 90 organizaciones deportivas, por lo que estamos muy contentos. Asimismo, sabemos que todo lo relacionado con seguridad pública y salud mental también se aborda a través del deporte”, señaló la alcaldesa Carolina Corti.

La jefa comunal también destacó que "conociendo la importancia que esto representa, nos complace informar que este año hemos incorporado una nueva línea: el traslado a competencias deportivas, que podrá financiar hasta un millón de pesos. Esperamos que todas las organizaciones se acerquen a postular”.

Para esta edición, se aumentó la inversión de $80 millones a $90 millones, es decir, en un 12,5%. En tanto, el fondo contempla cinco líneas de financiamiento: infraestructura; implementación y equipamiento; formación y actividad física; adquisición de contenedores para camarines; y traslado a competencias deportivas.

Las organizaciones interesadas podrán revisar, descargar las bases y postularse, hasta el 10 de abril en el sitio web www.quilpue.cl.

PURANOTICIA