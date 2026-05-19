Quilpué consigue millonaria inversión regional para renovar transitada vía de El Belloto

Las iniciativas postuladas por municipios de la región de Valparaíso al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) contemplaron una inversión total superior a los $35 mil millones para el desarrollo de 49 proyectos en 25 comunas de la región.

En ese contexto, para Quilpué se aprobó una inversión de 1.674 millones de pesos ($1.674.108.000), recursos que permitirán mejorar más de mil metros lineales de calzada y entregar mayor seguridad, además de disminuir los tiempos de desplazamiento tanto para conductores como peatones.

La iniciativa fue postulada por la actual administración municipal, impulsando un proyecto esperado por vecinos y vecinas del sector El Belloto y que permitirá avanzar en la recuperación y mejoramiento de una de las vías más transitadas del sector.

El proyecto considera obras de pavimentación, alcantarillado, demarcación, instalación de barandas peatonales y colocación de nueva señalización vial, entre otras mejoras, beneficiando un total de 10 cuadras de la comuna.

En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó que "hemos partido por nuestros centros urbanos que no necesariamente son el centro de Quilpué, sino también de El Belloto. Precisamente avenida Serena es una de las calles más transitadas y necesitaba una reposición y eso es lo que fue aprobado por el Gobierno Regional; y sin duda, nos hace muy felices”.

“Queremos dar las gracias al Gobierno Regional, a su cuerpo colegiado, a todos los consejeros que nos apoyaron, especialmente los de Marga Marga, al gobernador regional y tantas personas que hicieron posible esto. Es una muy buena noticia para los vecinos de la comuna”, sinceró la alcaldesa.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, detalló que "esta es una cartera de inversión del orden de $35.000 millones con proyectos emblemáticos. Ahí tenemos 19 proyectos de pavimentación y muchas iniciativas que dan cuenta efectivamente del compromiso que tiene este cuerpo colegiado, del compromiso que tiene el Gobierno Regional con su territorio y con sus comunas. Así que dar las gracias a todos por el trabajo y por la votación unánime”.

Por último, desde la Municipalidad de Quilpué afirmaron que "continuaremos impulsando iniciativas que permitan fortalecer la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de las familias de la comuna".

PURANOTICIA