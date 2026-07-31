Quilpué concentra la mayor emergencia eléctrica de la región: alcaldesa emplaza a Chilquinta y empresa explica origen del corte

En medio de los cortes de suministro eléctrico provocados por el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, solicitó a Chilquinta concentrar sus esfuerzos operativos en la comuna, que se mantiene como la más afectada de la región con cerca de 10 mil clientes sin energía, según el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

La jefa comunal sostuvo que, a diferencia de la emergencia de los temporales anteriores, esta vez la afectación se encuentra focalizada principalmente en Quilpué, por lo que pidió a la empresa distribuidora priorizar la reposición del servicio en la comuna.

"Yo lo que pediría ahora es que Chilquinta, porque en este momento la masividad de los cortes de luz está centrado en Quilpué. Si te das cuenta, en el gráfico de la SEC, las demás comunas todavía no ven una afectación, por tanto, no es la misma situación que la vez pasada cuando teníamos a toda la región sin conexión de luz", señaló la alcaldesa Corti en conversación con Puranoticia.cl.

En esa línea, la jefa comunal de la Ciudad del Sol solicitó que la empresa disponga de un canal de comunicación permanente con el Municipio para entregar información certera a los vecinos respecto de los tiempos de reposición del suministro.

"Estoy pidiendo que tengamos un enlace de Chilquinta que pueda estar contestándonos el teléfono para nosotros dar la veracidad de los hechos y cuándo va a ser la reposición, y que las cuadrillas de Chilquinta ojalá estén focalizadas en la emergencia donde hoy día son 10.000 personas las afectadas", manifestó.

Corti advirtió además que la interrupción del suministro afecta especialmente a pacientes y personas con tratamientos médicos: "Tenemos electrodependientes, insulinodependientes, oxígenodependientes. Tenemos 155 pacientes que están radicados específicamente en el sector de Valencia, fundamentalmente porque hicimos la georreferenciación en la emergencia pasada. Entonces lo que yo pido es que hoy día, dado que no tenemos la afectación que teníamos en el sistema frontal pasado, es que operativamente se concentre en la reposición de la emergencia en Quilpué", enfatizó la autoridad.

ORIGEN DE LA EMERGENCIA

Desde Chilquinta, el subgerente de Asuntos Externos, Alexis Palacios, explicó en diálogo con Puranoticia.cl que la principal causa de la interrupción del suministro corresponde a la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre la red eléctrica en el límite entre Viña del Mar y Quilpué.

"Tenemos una emergencia, una situación que se vivió justo en el límite entre Viña del Mar y Quilpué, la caída de un árbol de grandes dimensiones, específicamente en el sector de Villa Hermosa, justo frente a la Universidad Santa María, y este árbol todavía se encuentra lamentablemente sobre nuestra línea", indicó.

El ejecutivo precisó que "estamos trabajando en el sector desde temprano. Primero hay que retirar este árbol, que obviamente no pertenece a Chilquinta, y estamos además operando para poder restituir rápidamente el sistema y poder respaldar para que así la gente pueda ir recuperando rápidamente por bloque toda la energía", afirmó.

Finalmente, Palacios aseguró que "hay mucha gente trabajando en este instante. Quienes estén circulando por el Troncal Urbano van a ver varias cuadrillas de Chilquinta, porque es necesario retirar este árbol de grandes dimensiones y, además, poder restituir la línea, porque de verdad es complicada la situación".

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