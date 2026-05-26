Mujer fue asesinada con una piedra y su pareja apareció ahorcada en Limache: se investiga un femicidio con posterior suicidio

Un macabro hallazgo quedó al descubierto en la comuna de Limache, luego que una mujer y un hombre fueran encontrados muertos en el sector Los Maitenes, cerca de un estero existente en el lugar. El caso es investigado preliminarmente como un femicidio consumado seguido del suicidio del presunto autor del crimen.

El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, informó que los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes y que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, junto al Laboratorio de Criminalística y el Ministerio Público.

“Se trata de una situación que en principio se investiga como un femicidio consumado, seguido del suicidio del presunto autor de ese delito”, señaló el persecutor, agregando que las víctimas “eran pareja y fueron encontrados muertos en el sector Los Maitenes, cerca de un estero que existe en el lugar”.

El representante del Ministerio Público explicó que "en el lugar de los hechos, se estableció que la víctima de sexo femenino presentaba lesiones con un elemento contundente, al parecer una piedra, en la región frontal del cráneo y, además, presentaba una herida profunda en la zona cervical”.

El subprefecto Cristóbal Fernández, de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, agregó al respecto que "la víctima del femicidio corresponde a una mujer chilena de 35 años de edad, sin antecedentes policiales, quien al examen médico-criminalista presentaba una herida cervical y una herida contusa a nivel craneal, estando su causa probable de muerte en correspondencia con el traumatismo cervical por herida cortopenetrante".

Respecto al hombre fallecido, el fiscal indicó que “el sujeto de sexo masculino se encontraba colgado de un vínculo, desde un árbol, aparentemente en una acción suicida posterior al femicidio”.

En tanto, la PDI sostuvo que "en cuanto al suicidio por ahorcamiento, se estableció que el fallecido corresponde a un hombre chileno, de 38 años de edad, sin antecedentes policiales, quien no tenía lesiones atribuible a terceros y su causa probable de muerte estaría en correspondencia con un suicidio por ahorcamiento".

Tras el hallazgo, personal especializado de la PDI desarrolló diversas diligencias en el sitio del suceso, levantando evidencias y realizando pericias biológicas para esclarecer la dinámica de los hechos y confirmar la eventual participación del sujeto en la muerte de la mujer.

De igual forma, indicó que "hay versiones preliminares que hablan de una discusión que se habría producido en el lugar, durante la cual el presunto imputado habría agredido a la víctima de sexo femenino, le habría dado muerte y con posterioridad se habría quitado la vida”.

El subprefecto Fernández detalló sobre el contexto de este delito que "estas dos personas eran pareja hace más de 20 años y el día de ayer, en horas de la tarde, se inicia una discusión motivada por celos donde él le propina las lesiones antes señaladas, provocándole la muerte y posteriormente, a escasos metros del lugar, él se quita la vida ahorcándose desde la rama de un árbol".

El fiscal precisó que "la investigación está en curso. Hay diligencias pendientes. Si bien, los antecedentes apuntan a la hipótesis que he planteado, eso debe ser aclarado a través de las diligencias de investigación que se están realizando por parte de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, y también a la espera de los resultados del laboratorio y de otras diligencias que se están analizando en este momento”.

PURANOTICIA