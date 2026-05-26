Experto pone en duda demanda para expandir simultáneamente los puertos de San Antonio y Valparaíso: "No sé si estén los números"

Ad portas de la votación de la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, comenzó a tomar fuerza el debate respecto a la viabilidad de desarrollar simultáneamente grandes inversiones portuarias en San Antonio y Valparaíso. Esto surge al considerar las dudas existentes respecto a si ambos terminales cuentan con demanda suficiente para sostener paralelamente proyectos de expansión de gran escala.

Bajo este contexto, una serie de expertos han puesto durante las últimas semanas sobre la mesa la necesidad de sincerar las cifras y analizar con cautela el escenario logístico y económico que enfrenta actualmente la región de Valparaíso y sus terminales.

En conversación con Puranoticia.cl, el director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Álvaro Peña, señaló que “San Antonio hace ya varios años ha duplicado las capacidades que tiene Valparaíso. Por lo tanto, respecto a una ampliación robusta de ambos puertos a la vez, no sé si estén los números para demostrar que existe una demanda que sostenga este tipo de inversiones inmediatas en los dos”.

Junto a poner en duda la necesidad de ejecutar ambas iniciativas portuarias al mismo tiempo, indicó que “los números hay que sincerarlos bien”, agregando que “pensar que todo esto también ha salido por la expansión que ha tenido Perú con su puerto, Chancay, en el que se ha visto como una suerte de amenaza”. Sin embargo, el académico planteó sus dudas respecto a ese escenario, sosteniendo que “yo no sé si realmente (el megapuerto de Perú) sea una amenaza directa. No lo tengo tan claro, pero por eso yo creo que esta discusión se ha elevado y se ha tomado en un tono de preocupación”.

Pese a ello, Peña también relevó las capacidades que tiene la región de Valparaíso en materia de infraestructura portuaria y construcción de grandes proyectos, señalando que “debemos reconocer que tenemos una experiencia en industria portuaria importante en esta región en particular, por lo tanto, estamos acostumbrados a este tipo de obras y estamos acostumbrados a este tipo de desafíos”.

Asimismo, explicó que una eventual expansión del Puerto de San Antonio tendría efectos importantes para el empleo y el desarrollo regional, ya que “hay que pensar que para la construcción solamente de la expansión de San Antonio (no considerar Valparaíso), son más de 2.000 puestos de trabajo permanentes y de indirectos ni hablar”.

Junto con ello, sostuvo que “los beneficios que tendríamos en conectividad, en logística y en infraestructura son evidentes”, agregando que “estamos hablando de una proyección de construcción de aquí al 2036, por lo tanto sería una gran oportunidad también para la región para mejorar su competitividad y su industrialización”.

Respecto a la posibilidad de que San Antonio crezca mediante una expansión logística, incorporando servicios complementarios similares al ZEAL de Valparaíso en vez de aumentar terminales portuarios, el académico de la U. Católica de Valparaíso subrayó que “el puerto tiene una serie de servicios a la ciudad, que es más que solamente los contenedores”, añadiendo que “la propia infraestructura, el mantenimiento, la tecnología, la seguridad y la cadena logística completa genera toda esta diversidad de oportunidades. O sea, no solamente el mover contenedores”.

Finalmente, Peña concluyó planteando que el desarrollo portuario debe entenderse como una infraestructura mucho más amplia que únicamente la transferencia de carga, señalando que “esto va a ser como una suerte de gran aeropuerto: vamos a tener que tener talleres, vamos a tener que tener comercio, alojamientos, servicios, industria, servicios al barco, servicio al buque, a la carga, etcétera”, agregando que “es más que solamente mover los contenedores. Y desde ahí viene esa oportunidad”.

De esta manera, el debate sobre el futuro portuario de la región de Valparaíso vuelve a centrarse en la capacidad real de demanda que existiría para sostener inversiones simultáneas en San Antonio y Valparaíso, especialmente en momentos en que el país enfrenta complejidades económicas que se acrecientan con la crisis internacional.

PURANOTICIA