Puerto Exterior de San Antonio impulsa récord histórico de inversión ambiental aprobada en Chile: US$ 13.962 millones en todo el país

El Servicio de Evaluación Ambiental informó que en mayo pasado, los proyectos calificados favorablemente por las comisiones de evaluación ambiental regionales y la Dirección Ejecutiva del SEA alcanzaron los US$13.962 millones.

El monto es el más alto en un mes calendario desde que existe registro en el SEIA en 1992. La cifra fue lograda luego de la aprobación de 32 iniciativas en 14 regiones del país, a lo que se sumó una de carácter interregional.

Entre los proyectos con mayor inversión destacan la planta desalinizadora Aguas Marítimas (región de Antofagasta, US$5.000 millones); el Puerto Exterior de San Antonio (región de Valparaíso, US$ 4.000 millones); Línea 8 Metro de Santiago (RM, US$1.899 millones) y el Parque Eólico Las Fresias (Interregional, US$ 500 millones).

El histórico monto supera en más de un 60% al último récord alcanzado en septiembre 2025, que ascendió a los US$8.688 millones. Los otros meses en los que se aprobaron grandes montos fueron agosto de 2018 con US$8.209; diciembre de 2013 con US$7.049 millones y enero de 2016 con US$ 6.872.

Las regiones con mayor cantidad de iniciativas aprobadas durante mayo fueron la región Metropolitana con 6, seguida de las regiones de Antofagasta y O'Higgins con 5 cada una y las regiones de Valparaíso, Biobío y Los Lagos con 3.

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