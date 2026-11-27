En la playa Las Ventanas de Puchuncaví se llevó a cabo un simulacro de emergencia por inmersión en el mar con múltiples víctimas, ejercicio orientado a fortalecer la capacidad de respuesta de las distintas instituciones que intervienen ante este tipo de situaciones.

La actividad contó con la participación de los departamentos de Salud, Seguridad Pública y Tránsito de la Municipalidad, junto a la Policía Marítima, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, el Departamento de Salud de Concón y Bomberos.

El ejercicio permitió poner en práctica los protocolos de emergencia, fortalecer la coordinación entre los equipos de rescate y asistencia sanitaria, así como los procedimientos de atención y derivación de pacientes a los centros asistenciales correspondientes.

Considerando el aumento de visitantes que reciben las playas de la comuna durante la temporada estival, esta instancia también buscó sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y el autocuidado, promoviendo conductas responsables y el respeto de las señalizaciones e indicaciones de las autoridades.

Desde la Municipalidad de Puchuncaví destacaron "la importancia del trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, entendiendo que la preparación y la coordinación son fundamentales para brindar una respuesta oportuna y efectiva frente a eventuales emergencias".

De esta manera, el municipio continúa impulsando acciones preventivas orientadas a fortalecer la seguridad de los habitantes de la comuna y de quienes eligen Puchuncaví como destino turístico durante la temporada de verano.

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