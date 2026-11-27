Limache es una comuna de esencia y tradición agrícola. Según el Censo de 2024, el 20,2% de sus vecinos vive en zonas rurales. La agricultura y la ganadería son motores de la economía local y la Municipalidad de Limache –a través del programa Prodesal- trabaja activamente en el fortalecimiento de la producción silvoagropecuaria para que los vecinos aumenten sus ingresos y mejoren su calidad de vida.

Respecto al trabajo en beneficio de la agricultura, la municipalidad inauguró el primer Banco Municipal de Semillas, iniciativa inédita en Chile orientada a contribuir a la conservación, valorización e intercambio de semillas, promoviendo la biodiversidad agrícola, la recuperación de variedades criollas y tradicionales y el fortalecimiento de la agricultura local.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que “estamos inaugurando el Primer Banco Municipal de Semillas de Chile, ¿qué significa? que estamos impulsando una iniciativa que tiene que ver con nuestro campo, con el mundo campesino, con el agro, pero también tiene que ver con el patrimonio histórico agrícola que tiene la comuna. El día de hoy estamos conservando años de tradición. Pudimos ver cómo semillas de más de 60 años de antigüedad se preservan y nos va a permitir reproducirla y cuidarlas hacia el futuro. Creemos que es una hermosa iniciativa y ser el Primer Banco de Semillas Municipal nos llena de orgullo y nos permite proyectar la agricultura de la comuna Limache”.

Las condiciones climáticas adversas (lluvias o sequías), los incendios forestales y las plagas son amenazas permanentes para plantaciones. La devastación del suelo y la infección de especies podrían hacer desaparecer especies sin que exista un respaldo de su existencia. El Banco Municipal de Semillas contribuye a perpetuar especies y a resguardar su historia. Los agricultores de forma voluntaria donan semillas y declaran su trazabilidad para registro oficial.

El Banco Municipal de Semillas ya cuenta con distintas variedades de maíz, porotos, zapallos, tomates, habas, arvejas y plantas ornamentales, algunas de ellas de más de 100 años de historia familiar Lliu Lliu, Tabolango y La Victoria.

La coordinadora del Programa Prodesal Limache, Liliana Riveros, recalcó que "lo que busca este banco de semillas es preservar el patrimonio local. Los agricultores nos entregan semillas, nosotros la resguardemos y acreditemos su existencia. Nosotros actuamos como ministros de fe de que tenían esa semilla con antelación a cualquier cambio en la normativa que exista (…) nosotros nos encargamos de rotularlas, de tener la trazabilidad de su origen, que es una declaración donde el agricultor declaracuál es la historia, hace cuántos años cultivaba la semilla, en qué fecha se cultiva, cuáles son las condiciones y para qué la utilizan”.

Mónica Marzán, campesina del sector, indicó que "por ellos nosotros estamos aquí (antepasados) y creo que esta instancia que tenemos ahora es una de las mejores que se ha considerado y que se ha pensado en nuestros campesinos a nivel provincial, regional y de Chile. Somos un país de agricultura y de campesinos (…) trabajamos la tierra con la mano, valoramos a nuestros antepasados y conservar nuestras semillas. Este banco que se está creando, creo que es una de las mejores instancias que se está haciendo en el municipio a través del Prodesal".

Anita Oliva, agricultora limachina, comentó que "estoy súper feliz y contenta porque la comuna de Limache es pionera (…) acá hay muchos guardadores de semillas, que son semillas ancestrales, que están guardados de abuelos, de bisabuelos, de tátaras abuelos, que alimentan a nuestra comunidad. Que no se pierda eso, me hace feliz, tremendamente feliz porque esto va a ser una herencia para la comuna y también para nuestras familias (…) Las semillas son patrimonio nacional, hay que cuidarlas, así como la han cuidado todos nuestros abuelos, esto es nuestro”.

El Banco Municipal de Semillas se posiciona como referente en el desarrollo agrícola local, impulsando una iniciativa innovadora que combina conservación y sostenibilidad. La iniciativa se proyecta como una herramienta clave para proteger el patrimonio genético y cultural de la comuna, fortaleciendo el vínculo entre las nuevas generaciones y las raíces campesinas que dan vida a Limache.

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