Tras lo acontecido en el Parque Escultórico Cementerio de Carretas, ambas afectadas permanecen internadas en el Hospital San Camilo de San Felipe.
Una madre y su hija sufrieron una descarga eléctrica tras ingresar a una pileta en el Parque Escultórico Cementerio de Carretas, en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso.
Según información preliminar, la menor de edad ingresó al agua y recibió la descarga eléctrica. Al observar esto, la mujer entró a la pileta y logró sacarla, pero también recibió una descarga que le provocó un paro cardíaco.
Ambas afectadas permanecen internadas en el Hospital San Camilo de San Felipe.
Voluntarios de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegaron al sector de El Llano. para auxiliar a las afectadas.
A través de un comunicado público, la Municipalidad de Putaendo afirmó que lamenta "profundamente lo sucedido y la difícil situación que esto ha provocado en las personas afectadas y su familia”.
Personal de la Dirección de Medio Ambiente se trasladó hasta el parque para aislar el lugar y asegurar el cierre del recinto.
Además, se instruyó una investigación sumaria para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar eventuales responsabilidades.
Desde el municipio también anunciaron que la pileta permanecerá cerrada al público de manera indefinida, precisando que esta “no volverá a operar mientras no se realice una revisión exhaustiva y se garantice completamente su correcto funcionamiento y seguridad”.
PURANOTICIA