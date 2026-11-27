Una madre y su hija sufrieron una descarga eléctrica tras ingresar a una pileta en el Parque Escultórico Cementerio de Carretas, en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso.

Según información preliminar, la menor de edad ingresó al agua y recibió la descarga eléctrica. Al observar esto, la mujer entró a la pileta y logró sacarla, pero también recibió una descarga que le provocó un paro cardíaco.

Ambas afectadas permanecen internadas en el Hospital San Camilo de San Felipe.

Voluntarios de Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegaron al sector de El Llano. para auxiliar a las afectadas.

A través de un comunicado público, la Municipalidad de Putaendo afirmó que lamenta "profundamente lo sucedido y la difícil situación que esto ha provocado en las personas afectadas y su familia”.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente se trasladó hasta el parque para aislar el lugar y asegurar el cierre del recinto.

Además, se instruyó una investigación sumaria para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar eventuales responsabilidades.

Desde el municipio también anunciaron que la pileta permanecerá cerrada al público de manera indefinida, precisando que esta “no volverá a operar mientras no se realice una revisión exhaustiva y se garantice completamente su correcto funcionamiento y seguridad”.

PURANOTICIA