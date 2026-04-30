PS celebró su aniversario N°93 en Viña del Mar destando el compromiso con la igualdad, justicia social y la democracia

La Dirección Comunal del Partido Socialista de Chile en Viña del Mar realizó un acto de celebración por su 93º aniversario, el que se llevó a cabo en pleno centro de la Ciudad Jardín, con una amplia concurrencia de la militancia.

La actividad fue encabezada por Berni Cancino, junto a Oscar Barrales, Lorenza Mondaca, Cristian Durney, Abimelech Vega, Roberto Muñoz, Carolina Rojas y Carmen Muñoz.

“Para las y los socialistas viñamarinos, como para toda la militancia que formamos parte de la región de Valparaíso y Aconcagua, esta fecha es muy relevante, porque el senador Hugo Grove firmó el acta de constitución del PS en representación de Valparaíso, y le encargó al joven Salvador Allende Gossens, -quien acababa de titularse de médico general, y cuya familia vivía en Viña del Mar-, que conformará el PS en las provincias de Valparaíso y de Aconcagua” destacó la presidenta comunal, Berni Cancino.

A la ceremonia concurrieron el presidente regional y la secretaria política, Oscar Balcarce y Marcela Espinoza, respectivamente, quienes destacaron la importancia de la unidad y el compromiso con los valores de la igualdad, la justicia social, la libertad, la democracia y la fraternidad, dando cuenta de la fuerza de un partido que ha sido fundamental para el avance en los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes.

También estuvieron presentes los dirigentes regionales Pedro Durán, Miguel Toledo, y Estela Bravo, y en representación de la JS, Alondra Cortez y el Comité Central, Daniel Toledo.

Asimismo, participaron de esta actividad, la diputada Andrea Macías y el diputado del Distrito 6, Nelson Venegas. Ambos subrayaron la relevancia del Partido, sus luchas sociales y el "cómo hoy nos enfrentamos a un gran reto en defensa de los derechos de los trabajadores, de la clase media y de quienes se están siendo más afectados por las medidas que está tomando el nuevo gobierno".

En la ocasión, se hizo entrega por segundo año consecutivo del Premio Isabel Allende Bussi, que en esta ocasión fue recibido por Violeta Flores, académica de la Universidad de Valparaíso, con una importante trayectoria sindical y en la defensa de los derechos de las mujeres. El galardón fue entregado por Graciela Jiménez, presidenta de la Comisión Chilena de DDHH de Viña del Mar y quien fuera la primera compañera en recibirlo el año 2025, junto a la diputada Andrea Macías.

De igual manera, se valoró la presencia de los presidentes comunales del Partido Comunista, Patricio Hitschfeld y del Frente Amplio, la concejala Nancy Díaz, quienes estuvieron presentes, realzando la presencia de los partidos amigos.

Se agradeció la participación el vicepresidente nacional y secretario general (S) del Partido Socialista, Arturo Barrios, quien entregó sus saludos y emotivas palabras, en representación de la Mesa Nacional, indicando “la relevancia que tienen las y los socialistas para el desarrollo de nuestro país, y como hoy cumplen un rol fundamental para la reconstitución de un nuevo proyecto para la ciudadanía”.

Finalmente, Berni Cancino, indicó que “hoy evocamos con emoción a quienes construyeron este camino. A nuestros fundadores que imaginaron un país distinto cuando ese sueño parecía imposible. A Salvador Allende Gossens, cuyo ejemplo de consecuencia y dignidad se enraizó para siempre en Viña del Mar y en Valparaíso. A mujeres como Laura Allende Gossens, a Carmen Lazo, a Julieta Kirkwood, a la querida Tencha. A las compañeras de Viña del Mar, Yolanda Soto, Adriana Zumaeta, Marta Díaz y Erika Castro, entre otras, que contribuyeron a que este partido sea hoy un partido feminista. A tantas y tantos compañeros anónimos que, desde cada barrio, fábrica, escuela y territorio, hicieron del socialismo una causa viva”.

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