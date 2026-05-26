Proyecto para ampliar a doble calzada la ruta 60CH entre Panquehue y San Felipe ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

El proyecto de ampliación a doble calzada de la ruta 60CH, entre las comunas de Panquehue y San Felipe, al interior de la región de Valparaíso, ingresó recientemente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), marcando un importante paso para concretar una obra largamente esperada por las comunidades del Valle de Aconcagua.

La iniciativa contempla la ejecución de una doble calzada en un tramo de 20,9 kilómetros, la cual tiene como objetivo principal el permitir un tránsito más seguro, cómodo y expedito para quienes circulan diariamente por la ruta 60CH.

Desde la Municipalidad de Panquehue destacaron que este proyecto busca mejorar la conectividad y la seguridad vial del tramo, entregando una infraestructura de alto estándar para vecinos, trabajadores y usuarios de esta importante vía.

El alcalde Gonzalo Vergara valoró este avance, resaltando especialmente que las solicitudes realizadas por la comunidad respecto a la autopista hayan sido consideradas. Asimismo, la autoridad señaló que este nuevo proyecto debiera contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial en la zona.

"Estamos muy satisfehos porque por fin el MOP nos escucha. Es tremendamente importante iniciar este proceso que va a significar menos accidentes y menos muertes en esta ruta, que es la ruta de la muerte, mal llamada autopista. Se da inicio al Estudio de Impacto Ambiental, que es lo que estaba faltando en las cuatro pistas restantes y también en el tramo San Felipe - Los Andes. Esta es una muy buena noticia para el Valle de Aconcagua", sostuvo el jefe comunal.

Por último, sostuvo que "esto va a significar que de una vez por todas se va a terminar por lo que se peleó por 10 años en Panquehue. Recordemos que esta ruta es la que une el Puerto de Valparaíso con el Puerto Terrestre de Los Andes. Es una ruta bioceánica y de verdad que es tremendamente potente que esto se haga lo antes posible. Este es un paso más y nosotros vamos a insistir con el Gobierno para darle agilidad a este gran proyecto para el valle grande del Aconcagua".

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