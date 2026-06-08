Proyecto de acceso sur al Puerto de San Antonio ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental: contempla una inversión de US$ 65,5 millones

El proyecto denominado “Ruta 78, Fase 1: Acceso Sur a San Antonio” ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su revisión por parte del organismo, propuesta vial que contempla crear un acceso hacia el futuro Puerto Exterior de San Antonio.

La iniciativa tiene por objetivo ampliar y mejorar el tramo de la ruta 78 que ingresa al actual recinto portuario sanantonino, generando nueva infraestructura para fortalecer la conectividad del transporte de carga y de pasajeros, incluida su funcionalidad portuaria.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, este desarrollo logístico contempla implementar terceras pistas en ambos sentidos de tránsito de la vía troncal, hasta la divergencia de los ramales viales hacia el recinto marítimo.

Además, dos nuevos lechos de frenado de emergencia; mejoramiento del enlace Barrancas, sus lazos y ramales, debido al ensanche de la vía troncal; ramal hacia Puerto Exterior de dos pistas por sentido, desnivelada a través Paso Superior; actualización de toda la señalización de seguridad vial; entre otros elementos.

Según el documento, el proyecto -cuya inversión es de USD 65.500.000- está diseñado para proporcionar una infraestructura que potencie y fomente el acceso al Puerto de San Antonio, optimizar los tiempos de viaje y accesibilidad a la ciudad de San Antonio y sus alrededores, proporcionar una nueva infraestructura vial que soporte el flujo vehicular esperado, además de la generación de empleos y dar sustentabilidad al desarrollo social, económico, turístico y productivo.

En cuanto al cronograma que se contempla para las obras asociadas a la construcción del proyecto, se estima que el proceso tendrá una duración de completa de 36 meses con fecha de inicio el 1 de septiembre de 2028.

(Imagen referencial: EPSA)

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