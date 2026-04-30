Proyectan que la ocupación hotelera para el fin de semana largo llegará a un 46,9% en la región de Valparaíso

La región de Valparaíso registra una intención de ocupación hotelera promedio de 46,92% para el feriado del 1 de mayo, según el último Barómetro elaborado por la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo (CRTV).

La cifra se sitúa por debajo de otros fines de semana largos recientes y también del 63,3% de ocupación efectiva registrado en 2025, en un contexto donde este año el feriado se concentra en un solo día, sin interferiado.

“Si bien las proyecciones para este feriado son más acotadas que en otras fechas, hemos visto que existe un comportamiento cada vez más marcado de reservas de último minuto, por lo que no descartamos que estas cifras puedan ajustarse al alza en los días previos. Hoy las decisiones de viaje se están tomando con menor anticipación, lo que hace necesario analizar estos datos con cautela”, señaló la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes.

El sondeo muestra una alta heterogeneidad entre destinos. Destacan con mayores niveles de ocupación zonas delinterior de la región y destinos vinculados a la naturaleza, mientras que polos tradicionales presentan cifras más moderadas.

En particular, comunas como Zapallar (90%), Olmué (86,88%) y Los Andes (80%) lideran las proyecciones, mientras que destinos como Valparaíso (23,11%) y Viña del Mar (29,21%) registran niveles más bajos, evidenciando una diversificación en las preferencias de los visitantes.

En esa línea, el gobernador regional y presidente de la CRTV, Rodrigo Mundaca, destacó que "la región de Valparaíso se proyecta nuevamente como un destino atractivo para este feriado, con una oferta diversa que incluye naturaleza, patrimonio y litoral. Destinos como la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas, el Valle del Aconcagua y el litoral entre Ritoque y Los Molles siguen posicionándose como alternativas preferidas por quienes buscan descanso y experiencias en contacto con el entorno”.

Asimismo, hizo un llamado a quienes visiten la zona, "a hacerlo con tranquilidad, respetando las normas de seguridad vial y a disfrutar de manera responsable de los distintos espacios de esparcimiento que ofrece la región de Valparaíso”.

En esa línea, la gerente general CRCP agregó que esta nueva tendencia hacia viajes más cortos y decisiones de último minuto por parte de los visitantes, “plantea nuevos desafíos para la actividad turística regional más allá de la temporada alta. Por lo mismo, los invitamos a visitar la región de Valparaíso. Aquí los esperamos con diversos panoramas y una amplia oferta gastronómica para todos los bolsillos”.

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