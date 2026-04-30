Proyectan construcción de albergue y refuerzan red de apoyo para personas en situación de calle de Villa Alemana

En dependencias de la Municipalidad de Villa Alemana se llevó a cabo una reunión multisectorial encabezada por el alcalde Nelson Estay, junto a autoridades regionales, con el objetivo de abordar distintas iniciativas orientadas a fortalecer la atención de personas en situación de calle en la comuna.

En la instancia participaron el seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, y la seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo.

La jornada, que en un inicio tuvo como foco la coordinación del plan "Código Azul", permitió ampliar el diálogo hacia otras medidas de apoyo social, entre ellas el avance del proyecto de construcción de un albergue en la comuna, iniciativa que deberá ser presentada y aprobada por el Concejo Municipal.

El alcalde Nelson Estay valoró la presencia de los seremis, destacando que existe una preocupación real del Gobierno por el trabajo en la comuna. Asimismo, señaló que “la ciudad está dispuesta a colaborar en iniciativas que mejoren la calidad de vida de quienes más lo necesitan. El "Programa Calle" no solo aborda el desarrollo social, sino que también involucra a la Seremi de la Mujer y la búsqueda de inmuebles para habilitar albergues. Hay un trabajo en equipo que se está reflejando en esta reunión. Además, se planteó avanzar en un convenio para el "Código Azul" y Villa Alemana está dispuesta a apoyar estas iniciativas impulsadas por el Gobierno”.

El seremi de Desarrollo Social, Nicolás Cerda, explicó que la reunión permitió avanzar en el proyecto de un albergue para la comuna. "Esta es una unión de voluntades para apoyar a quienes más lo necesitan, especialmente a las personas en situación de calle. Muchas veces, este tipo de iniciativas son el primer paso para que puedan salir de esa condición y reintegrarse a la sociedad. Por eso, hacemos un llamado a otras municipalidades a sumarse a este trabajo”, indicó.

Cabe recordar que el plan "Código Azul" corresponde a una estrategia de emergencia que refuerza el plan "Protege Calle" y se implementa en comunas con mayor presencia de personas en situación de calle. Este dispositivo se activa ante condiciones climáticas extremas, con el objetivo de resguardar la vida y salud de las personas, mediante operativos móviles, entrega de abrigo y alimentación, además de traslados a refugios temporales cuando es necesario.

La seremi de la Mujer, Pamela Reyes, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas instituciones de Gobierno para responder a las necesidades de la ciudadanía. “Estoy muy contenta de estar junto al alcalde y los seremis, conociendo las necesidades reales. El albergue es fundamental para la gente en situación de calle, porque ellos necesitan protección, así como cada familia y mujer”, dijo.

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo, destacó la importancia de conformar una mesa de trabajo multisectorial, y detalló que también en la reunión acordaron otras iniciativas que van en directo beneficio de la comuna. “El alcalde se ha puesto la camiseta por la comuna, desde nuestra seremía estamos colaborando para desarrollar un trabajo en conjunto, donde las personas de la comuna puedan optar a un abogado especializado contratado por nosotros, para prestar servicios de forma directa, al menos una o dos veces a la semana”, indicó.

El encuentro permitió consolidar una alianza conjunta entre el municipio y los seremis, orientada a fortalecer la red de apoyo local y avanzar en soluciones concretas para las personas en situación de calle, especialmente de cara a la temporada invernal.

PURANOTICIA