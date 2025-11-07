Prófuga de la justicia por tráfico de drogas fue detenida junto a cuatro personas que mantenían especies robadas en San Felipe

Cinco personas fueron detenidas en el marco de un procedimiento de carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de San Felipe.

Al desarrollar diligencias propias de su especialidad en la Villa Industrial, los efectivos policiales sorprendieron a una mujer que mantenía una orden vigente.

Cabe hacer presente que la mujer se encontraba junto a otros cuatro individuos, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga, ingresando a un domicilio.

Al ingresar al inmueble, detectaron una serie de especies provenientes de diversos robos, como medidores de agua, electrodomésticos, cableados y otros elementos.

"Claramente provenían de variados robos en lugares habitados y no habitados que afectaron a vecinos de nuestra comuna", comentó el capitán Manuel Sepúlveda, comisario subrogante de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe.

La mujer detenida fue identificada con las iniciales I.A.M.E., de 34 años de edad, quien se mantenía prófuga de la justicia por el delito de tráfico de pequeñas cantidades.

En cuanto a los cuatro sujetos detenidos por receptación, estos fueron identificados con las iniciales N.P.M.L. (64 años), M.J.G.G. (60 años), M.A.R.P. (59 años) y J.D.R.A. (68 años). De ellos, se informó que los tres primeros mantienen antecedentes policiales.

