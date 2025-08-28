Previo a evento regional: Slep de Valparaíso realizó exitoso simulacro de evacuación

Como un ensayo general al simulacro regional que se realizará el jueves 2 de octubre en el borde costero, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso puso en marcha su propio protocolo de evacuación ante un sismo de gran intensidad y amenaza de tsunami; evento organizado por el área de Prevención de Riesgos y los Comités Paritarios del servicio público.

Actividad sorpresa que se ejecutó cerca de las 10:00 horas de este jueves y que contó con la participación activa de más de 60 funcionarios de la administración central quienes desalojaron sus oficinas en calle Blanco – esquina Gómez Carreño- para dirigirse en dirección a calle Urriola.

El punto de encuentro fue calle Templeman (por sobre la cota 30) en un espacio sin flujo vehicular, logrando el cometido en 12 minutos y teniendo como apoyo fundamental a los observadores de IST, patrullas municipales,Carabineros de Chile, Gestión de Riesgos de Desastres y una virtuosa coordinación con SENAPRED.

Tras la actividad se desarrolló una reunión de evaluación en las oficinas de SLEP en donde los funcionarios de emergencias valoraron la organización del servicio y los resultados.

Al respecto, Silvana Gutiérrez, subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas de SLEPV, comentó que “esta fue la última etapa, porque ya lo hemos hecho en todos nuestros establecimientos, entonces se valoró mucho el concepto de seguridad que estamos propiciando, incluso como un proceso de formación cívica para nuestros vecinos”.

“Nosotros como funcionarios públicos, y de educación, debemos dar esta imagen a la ciudadanía, de autocuidado y protección al otro”, agregó.

