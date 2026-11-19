Una compleja crisis financiera y política enfrenta la Municipalidad de Quilpué, producto de errores en la proyección presupuestaria que mantienen en incertidumbre el futuro laboral de 183 funcionarios a contrata. La situación se origina en la imposibilidad de ajustarse al límite legal del 40% de gasto en personal y se agravó luego de que el Concejo Municipal rechazara una modificación presupuestaria clave para subsanar el déficit antes de fin de año.

En medio de este escenario, el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales y exdiputado, Christian Urízar, conversó con Puranoticia.cl para analizar las consecuencias de la crisis en los trabajadores. La entrevista también estuvo marcada por la ausencia de la alcaldesa Carolina Corti, quien, según informó el conductor del espacio, había confirmado su participación para cerrar el programa, pero finalmente desistió a última hora.

Al ser consultado por la ausencia de la jefa comunal y su estado anímico tras el fallido resultado de la votación en el Concejo Municipal, el dirigente sostuvo que el episodio tuvo un profundo impacto en la alcaldesa, tanto en el ámbito personal como político.

"Yo ayer a ella la vi muy golpeada en el Concejo Municipal, principalmente desde lo humano. Ella había hecho compromisos con dos concejales, se dieron la mano, lo conversaron, y ella pensaba que tenía los votos para lograr sacar esta modificación adelante", relató Urízar.

Al referirse al desempeño de la actual administración municipal, el dirigente manifestó su pesar por las dificultades que ha enfrentado la alcaldesa, atribuyendo los problemas iniciales a una elección desacertada de su primer equipo de trabajo. No obstante, evitó responsabilizar directamente a Carolina Corti y sostuvo que aún tiene tiempo para encauzar su gestión.

"Yo lo lamento mucho, porque yo en realidad esperaba que ella tuviera una mucho mejor situación, aquí adentro, administrativamente, ha tenido (...) no por ella, porque ella no es la encargada de dirigir administrativamente el municipio, eligió mal a su primer equipo. (...) Pero yo no la quiero juzgar a ella, yo lo que quiero decir es que ella tenía buenas intenciones, y su equipo, su primera, esto es un partido largo, son 90 minutos, yo creo que ya nos pasamos el primer tiempo, en el primer tiempo ha tenido dificultades, en el andamiaje administrativo, pero queda harto tiempo todavía", afirmó el dirigente al evaluar el desarrollo de la gestión municipal.

Consultado sobre las alternativas para destrabar el conflicto y encontrar una solución que permita resguardar los puestos de trabajo en medio de la crisis municipal, Urízar cuestionó que algunos integrantes del Concejo Municipal estarían anticipando la disputa por la alcaldía.

"Algunos concejales se andan probando la banda alcaldicia, para eso quedan dos años, no voy a saber yo cómo es esto", cuestionó el dirigente.

En cuanto al principal punto de conflicto entre el municipio y los concejales, relacionado con el límite legal del 40% del presupuesto destinado al gasto en personal, Urízar llamó a los ediles a flexibilizar sus posiciones para evitar eventuales despidos masivos durante diciembre. En ese contexto, apuntó directamente a la concejala Laura González y solicitó voluntad política para encontrar una salida al problema.

"Aquí el rol fiscalizador de los concejales no está en ningún momento en tela de juicio, lo que le estamos diciendo a los concejales es que dado este error que se comete en la administración, dado este problema que tenemos hoy día, cedan un poco, (...) estamos hablando del dos por ciento para que se ordene el tema y se arregle", expresó.

Asimismo, el representante de los trabajadores advirtió sobre el impacto social y familiar que podría provocar la no renovación de los contratos, haciendo hincapié en que los funcionarios no deberían terminar pagando las consecuencias de los errores administrativos y las diferencias políticas al interior del municipio.

"Aquí hay que arreglar este problema y el ''jamón del sándwich'' son 183 trabajadores a contrata que se pueden quedar sin trabajo, sin Navidad feliz con su familia, sin dignidad para el trabajador", enfatizó Urízar.

Finalmente, el dirigente cuestionó la intervención de actores externos en el conflicto municipal, entre ellos el diputado Nelson Venegas, quien recurrió a Contraloría por esta situación. En ese contexto, insistió en que las diferencias políticas y partidistas no deben terminar afectando a los funcionarios municipales, cerrando su intervención con un llamado a resguardar la estabilidad laboral y la dignidad de los trabajadores: "El sueldo de los trabajadores no se puede prestar para pelear en el ámbito político. Que peleen si van a poner más estadios, más canchas, más calles, si quieren sacar otro pino de Pascua, ahí que se peleen, pero con la dignidad de los trabajadores no pueden pelearse desde la política".

PURANOTICIA