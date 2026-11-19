La crisis financiera que atraviesa la Municipalidad de Quilpué dejó de ser una discusión sobre cifras y modificaciones presupuestarias para convertirse en una preocupación concreta para cientos de trabajadores y sus familias. Y es que el rechazo del Concejo Municipal a los recursos solicitados por la administración de Carolina Corti para financiar las remuneraciones de diciembre de 183 funcionarios a contrata abrió un escenario de incertidumbre laboral, movilizaciones y paralización de actividades, mientras se busca una alternativa que permita resolver el problema y entregar certezas a quienes hoy temen por la continuidad de sus empleos.

En conversación con Puranoticia.cl, Rosita Tapia, funcionaria municipal con 36 años de trayectoria y representante de las cinco asociaciones que conforman el Municipio, describió el impacto que ha tenido esta situación entre los trabajadores. Desde su ingreso a la casa edilicia, cuando tenía 18 años, ha sido testigo de las administraciones de Amelia Herrera, Mauricio Viñambres, Valeria Melipillán y Carolina Corti. Sin embargo, aseguró que nunca había vivido un escenario como el actual.

"Llevo 36 años en el municipio, llegué a los 18 años acá, y en mi vida jamás había visto algo como lo que estamos viendo hoy día. (...) Nunca vi esto, jamás. Es primera vez en todos estos años de carrera funcionaria que veo esto. Es algo que te rompe el alma y el corazón, que va más allá de lo que puedas imaginar", dijo.

La dirigenta explicó a Puranoticia.cl que la preocupación se concentra especialmente en los 183 funcionarios a contrata, quienes enfrentan un escenario de incertidumbre respecto de su estabilidad laboral y de las consecuencias que una eventual desvinculación podría tener en sus trayectorias dentro del municipio.

En ese sentido, advirtió que "los funcionarios a contrata son funcionarios que no tienen una estabilidad laboral, que hoy día más que nunca se ven perjudicados ante estas decisiones. Esto va a interrumpir sin duda su trayectoria en el municipio, porque a nosotros se nos califica o quedamos en un orden para ascender a futuro en fechas de ingreso al municipio, fechas al servicio, fecha de logrado. Con esto, el funcionario a contrata se va a ver duramente perjudicado".

FRUSTRACIÓN TOTAL

Tapia también manifestó la frustración de las asociaciones de funcionarios frente a una crisis que, según dijo, no esperaban enfrentar después de las conversaciones sostenidas con la administración municipal. La representante aseguró que en distintas reuniones se les transmitió tranquilidad y se les pidió comunicar a sus bases que la situación tendría una solución, que contrasta con el escenario que al final se produjo.

"Yo estoy en representación de las cinco asociaciones que conforman el municipio. Nosotros no somos políticos, somos trabajadores municipales al servicio de la comunidad. Pero nunca, en todos estos años, había visto este tema, esta administración, que hemos llegado a este punto", señaló la dirigente.

La dirigenta dijo desconocer las razones que llevaron al municipio a esta situación y cuestionó que la información sobre las dificultades financieras no se hubiera comunicado con mayor anticipación: "Podría haber sido en marzo o en junio para haber tenido los tiempos de poder enmendar esta situación", planteó.

En ese contexto, Tapia pidió disculpas a los vecinos de Quilpué por las consecuencias que ha tenido la paralización de actividades municipales, pero defendió la decisión de movilizarse ante la incertidumbre que afecta a los trabajadores. "Quiero, en primer lugar, pedirle sinceras disculpas a toda la comunidad de Quilpué porque están hoy día viéndose afectados por este paro que hemos decidido tener en respuesta a esto de que hoy día nos hemos convertido en el jamón del sándwich y somos víctimas de una mala gestión, de malas decisiones y estamos hoy día pagando los funcionarios municipales, en general", afirmó la representante de las asociaciones.

ESPERAN A CONTRALORÍA

Frente a las diferencias entre los antecedentes expuestos por la administración de la alcaldesa Corti y los cuestionamientos planteados por los concejales, la representante de los trabajadores sostuvo que las asociaciones necesitan contar con una definición que permita aclarar el escenario. Por ello, apuntó a la consulta realizada a la Contraloría y pidió que su pronunciamiento pueda conocerse a la brevedad.

"Lo que estamos solicitando es que se acelere la respuesta de la Contraloría, a la consulta que se hizo por medio de los concejales, para que podamos tener también un escenario más claro", indicó Tapia. Además, adelantó que como dirigentes de los trabajadores municipales también deberán acudir al organismo fiscalizador.

Consultada sobre a quién le creen en medio de las versiones contrapuestas, Tapia reconoció que "en este minuto no podemos creer en nadie y por eso hemos tomado estas medidas. No podemos creer. Se nos ha dicho que estemos tranquilos, que va a salir bien, que se va a aprobar, que la administración está trabajando en este tema, sin embargo, lo concreto es que hoy día no tenemos nada".

La dirigenta agregó que las asociaciones sostuvieron una reunión con la administradora municipal, instancia en la que se comenzó a preparar una contrapropuesta para que los concejales puedan revisarla. La expectativa, explicó la representante de los funcionarios, es que la situación pueda resolverse la próxima semana, considerando los plazos para presentar nuevamente una propuesta ante el Concejo Municipal.

LLAMADO A ALCALDESA

Al dirigirse directamente a la alcaldesa Corti, Tapia pidió que las autoridades consideren las consecuencias humanas y familiares que puede tener la crisis para los trabajadores, especialmente por el momento del año en que se produjo.

"Lo que necesitamos es que hoy día, tanto la autoridad como todo el cuerpo municipal, se puedan poner la mano en el corazón por nuestros funcionarios. Ayer lo dije en el Concejo: nuestros funcionarios son los primeros que están en la calle en respuesta a lo que la comunidad solicita. Acá hay una vocación de este servicio, acá hay familias que esperan el sustento", expresó la dirigente de los funcionarios.

También advirtió que el conflicto en la casa edilicia quilpueína se produce en un período especialmente sensible para los trabajadores, marcado por el cierre del año, los procesos de matrícula y la planificación de vacaciones, además de proyectos familiares que, según señaló la funcionaria, ya se han visto afectados.

Finalmente, descartó responsabilizar directamente a los concejales por el escenario que enfrentan los funcionarios, diciendo que "fueron elegidos por la ciudadanía, los respetamos, así como a la alcaldesa; pero en este minuto, el rol es fiscalizar y por eso decía que queremos creer y queremos saber la opinión de la Contraloría".

(Imagen: Canal 74)

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