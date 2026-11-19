La Municipalidad de Quilpué atraviesa una compleja situación financiera que quedó nuevamente expuesta tras el rechazo del Concejo Municipal a la modificación presupuestaria presentada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti para financiar las remuneraciones de diciembre de 183 trabajadores a contrata.

La propuesta fue descartada por seis de los ocho ediles, en medio de los cuestionamientos por el gasto en personal, las diferencias sobre la disponibilidad de recursos y la falta de certezas respecto de cómo se llegó a este escenario, que terminó trasladando a los concejales la decisión sobre una eventual inyección de fondos.

En entrevista con Puranoticia.cl, la concejala Laura González cuestionó duramente el manejo presupuestario de la administración Corti y reconoció que perdió la confianza en el equipo municipal. La edil también sostuvo que, una vez superada la crisis, será necesario determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

En primer lugar, mencionó que durante la discusión de la modificación presupuestaria, los concejales escucharon a los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría tener el rechazo de los recursos para sus remuneraciones. Sin embargo, insistió en que el problema tiene su origen en una gestión presupuestaria que calificó como irresponsable.

"Como ya he dicho en reiteradas ocasiones, esto se debe a una mala administración, a mala ejecución de presupuesto, a ejecución irresponsable, temeraria y todos los sinónimos que he dicho de manera tediosa", señaló.

MILLONARIA SOBREESTIMACIÓN

A juicio de la autoridad comunal, antes de aprobar cualquier movimiento presupuestario que permita resolver el pago de las remuneraciones del personal a contrata del municipio, debe existir un pronunciamiento de la Contraloría que entregue certezas sobre la legalidad de la operación. Su principal cuestionamiento apunta a que, según los antecedentes que ha revisado, la administración sobreestimó en aproximadamente $1.500 millones el gasto correspondiente al personal de planta.

Para explicar el origen de sus reparos, González se refirió al mecanismo de cálculo del presupuesto destinado a la planta municipal y su relación con el límite legal de gasto en personal a contrata, que corresponde al 40% de las remuneraciones de la planta.

La edil explicó que los municipios pueden considerar en sus presupuestos la totalidad de los cargos de planta, incluso aquellos que se encuentran vacantes, pero advirtió que aquello debe responder a una intención real de proveerlos durante el período presupuestario. En el caso de la Ciudad del Sol, sostuvo que se habrían incorporado recursos para financiar cargos que no estaba previsto llenar durante este año.

"En la planta municipal se sobreestimó un gasto de $1.500 millones. En la práctica, ellos lo intentan justificar en los cargos vacantes, porque el término que siempre se utiliza en las comisiones es que se presupuesta planta completa", explicó.

González precisó que "yo te creo que estos $1.500 millones estuvieran dentro de la planta el próximo año. ¿Por qué? Porque se sabe que hay cupos que se van a llenar con la reestructuración. Pero este año no estaba previsto llenar esos cupos, entonces no correspondía que tú presupuestaras esos cupos".

Consultada sobre si cree que la administración de Corti incorporó esos recursos para ampliar el margen disponible para contratar personal a contrata, la concejala respondió que "es la única explicación que yo tengo, porque no creo que cuando se elaboró el presupuesto se les pasó meter $1.500 millones. Y si los metieron, considerando los cupos vacantes, ellos sabían perfectamente –y lo pueden decir hoy de que tenían presupuestado llenar esos 40 cupos vacíos– pero eso sería mentira, porque todas las asociaciones de funcionarios saben de que esto no iba a ocurrir este año".

DESCONFIANZAS

Más allá de las diferencias técnicas sobre el presupuesto, González apuntó a la forma en que la administración enfrentó la crisis y cuestionó que no se hayan adoptado medidas anticipadas para reducir sus efectos sobre los trabajadores.

La concejala –que es independiente pero que participó en la Elección Municipal en cupo de RN, partido justamente que preside a nivel regional la alcaldesa Corti– recordó que el problema se discute desde hace dos meses y sostuvo que, pese a que la situación financiera ya era conocida, durante septiembre, octubre y noviembre no se concretaron desvinculaciones que permitieran anticipar un ajuste gradual.

"¿Por qué no se tomaron medidas antes? Si ya se sabía que estaban pasadísimos en más de $1.000 millones para pagar sueldos", cuestionó la edil.

En esa línea, planteó que la administración de Carolina Corti contaba con herramientas para mitigar las consecuencias sobre los funcionarios, pero que optó por mantener al personal a contrata hasta llegar al escenario actual, dejando en manos del Concejo Municipal una decisión que calificó como especialmente compleja.

"Eso es lo que a mí me genera mucha impotencia, porque teniendo ellos el conocimiento de la situación y las herramientas para ir a 'recortar' para mitigar daños a funcionarios con carrera funcionaria, no lo hicieron. Y hoy nos pasan toda esa responsabilidad a nosotros los concejales y como con la pistola en la cabeza", dijo.

La edil calificó toda la situación en Quilpué como "muy injusto" y adelantó que "por eso yo creo que evidentemente va a haber que determinar responsabilidades administrativas con posterioridad a toda esta crisis".

Finalmente, la concejala Laura González al ser consultada directamente sobre si perdió la confianza en la administración de la alcaldesa Carolina Corti, respondió de forma categórica: "Totalmente. No le creo a su equipo, porque he encontrado demasiadas contradicciones en la información que nos han entregado. Y siempre ha sido como antojadiza y acomodada, y la verdad es que así uno no puede trabajar".

PURANOTICIA