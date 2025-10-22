Presidente Boric refuerza su agenda territorial con intensa gira por la región de Valparaíso: conozca aquí el detalle de sus actividades

Una gira oficial por la región de Valparaíso es la que llevará a cabo este miércoles 22 de octubre el Presidente de la República, Gabriel Boric, donde tendrá actividades públicas en las comunas de Limache, Quillota y Cabildo.

La visita del Mandatario comenzará a las 9:30 horas en Limache, hasta donde llegará para inaugurar el nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), instancia en la que estará acompañado del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme; y el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela.

Dos horas más tarde, el Jefe de Estado se dirigirá hasta la vecina comuna de Quillota, específicamente al Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, donde va a inaugurar el Centro de Salud Mental Comunitaria del establecimiento, acompañado de la ministra de Salud, Ximena Aguilera; las subsecretarias de Salud Pública, Andrea Albagli; de Redes Asistenciales (s), Carmen Aravena; y el alcalde Luis Mella.

Ya en horas de la tarde, la máxima autoridad del país estará en Cabildo, donde va a encabezar la puesta en marcha de la aducción del río La Ligua, actividad en la que estará junto a las ministras de Obras Públicas, Jessica López; y de Agricultura, Ignacia Fernández; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme; y los alcaldes de las comunas de Cabildo, Patricio Aliaga; de La Ligua, Patricio Pallares; y de Petorca, Gustavo Henríquez.

PURANOTICIA