Minvu inicia proyecto habitacional para 296 familias de Los Andes

En una concurrida ceremonia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto a la comunidad celebraron el hito de primera piedra del proyecto Lomas de Patagual 1, emplazado en el barrio oriente de Los Andes. Se trata de una obra sobre los $17 mil millones para 296 familias de los comités Mi casa-mi anhelo, Akunkawa y Eluney.

Esta acción forma parte del Plan de Emergencia Habitacional que el ministerio desarrolla en todo el país. A nivel regional el último avance reportó un 81%, mientras que en la provincia de Los Andes marcó un 90%.

Respecto a la importancia del proyecto para las familias, la seremi Minvu, Belén Paredes, sostuvo que “van a contar luego con la casa propia. Además, es significativo porque en Los Andes hemos generado grandes proyectos. El año pasado estuvimos entregando brisas de Los Andes con 600 familias. Por lo tanto, ha habido un avance comprometido y continuo por parte del gobierno del plan de emergencia habitacional en conjunto de trabajar también con el municipio, con el alcalde que ha impulsado otros proyectos. Así que muy contentas porque se notaba la felicidad de las familias que han trabajado por esto y la esperanza de que va a ser un proyecto que vamos a dejar para más adelante”.

Lomas del Patagual se espera que finalice sus obras a fines del 2027. La infraestructura contempla edificios de cuatro y cinco pisos, envolvente térmica EIFS y ventanas de termopanel. Los departamentos serán de 58 metros cuadrados y contarán con un primer piso de accesibilidad universal, áreas verdes y equipamiento comunitario.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, sinceró estar “agradecido con el ministerio. Hemos tenido una buena colaboración y creo que hay que ponerse la camiseta de los vecinos. Y yo estoy tremendamente orgulloso, porque los proyectos que hemos desarrollado en estos últimos cuatro años, que inauguramos el año pasado con La Brisa, son motivo de ejemplo”.

Por su parte, Lissette Rodríguez, dirigenta del comité Mi casa, mi anhelo, comentó que es “una felicidad enorme, la espera llegó a su fin y estamos contentísimos”. Espera que “nos acompañe una comunidad muy colaboradora, que esté comprometida, más que nada con los niños. Yo creo que este es el futuro para ellos”.

AVANZAN OBRAS SOCIALES EN SAN ESTEBAN Y LLAY-LLAY

La gira por el Valle del Aconcagua también incluyó una parada en San Esteban para conocer los avances que presenta Bicentenario 2, un conjunto de casas para 59 familias de la localidad y que ya tiene el 50% de su obra en pie. En el recorrido las dirigencias junto a las autoridades ingresaron a la vivienda piloto que es una muestra de cómo serán el resto de las viviendas.

Posteriormente, visitaron la provincia de San Felipe para ingresar a Cumbres de Llay-Llay, situada en la comuna del mismo nombre. El proyecto registra un 29% de avance y consta de 158 viviendas tipo dúplex.

