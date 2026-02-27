Municipalidad de Valparaíso iniciará obras de mejoramiento en la histórica Pérgola de las Flores de Subida Cumming

Durante la próxima semana, la Municipalidad de Valparaíso iniciará las obras de mejoramiento de la tradicional Pérgola de las Flores, ubicada entre Subida Cumming y Almirante Montt, una intervención que permitirá renovar integralmente este espacio emblemático, fortaleciendo su infraestructura, seguridad y actividad comercial.

La iniciativa forma parte de los proyectos desarrollados en la comuna a través del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y ejecutado por el municipio porteño. La inversión total alcanza los $178.912.871 y las obras estarán a cargo de la empresa KAFRA Servicios SpA, con un plazo de ejecución de 240 días corridos y término proyectado para el 23 de octubre de 2026.

El proyecto contempla tres grandes líneas de intervención. En primer lugar, el mejoramiento y renovación integral del espacio público, que incluirá el recambio e impermeabilización total del pavimento y jardineras, el mejoramiento de pendientes y del sistema de aguas lluvias, además de la redistribución y aumento del alumbrado público, reforzando las condiciones de seguridad e infraestructura.

En segundo término, se ejecutará el mejoramiento de los locales comerciales y baños públicos, incorporando mejoras en los sistemas de agua potable y alcantarillado, la normalización de la red eléctrica y de iluminación, y la renovación de suelos, ventanas y artefactos, elevando los estándares de funcionamiento para locatarios y visitantes.

Finalmente, la intervención buscará fortalecer la accesibilidad y su relación con el entorno, re-proyectando la escalera que da acceso a la Pérgola y ampliando los vanos hacia calle Almirante Montt, generando una mayor vinculación urbana y visual con el barrio.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que “son 240 días de obras corridos. La entrega del terreno ya se efectuó, así que deberíamos estar la próxima semana ya viendo inicios de obra en el sector de La Pérgola de Cumming y Almirante Montt. Quiero señalar también que esta es una inversión que viene de la SUBDERE que se potencia con la Pileta Neptuno que estamos arreglando, con la Pérgola y la Pileta de la Plaza Victoria. Esto va en la línea de recuperar y embellecer los espacios públicos, hacerlos también más seguros, así que van a ser 240 días corridos de obras, en las que todas y todos nos vamos a tener que acomodar, pero va a ser por un bien mayor”.

Comercio activo durante las obras

En paralelo al inicio de los trabajos, los locatarios de la Pérgola y sus alrededores se mantendrán funcionando para continuar atendiendo a la comunidad. Marcelo Salinas, dueño de Flores y Algo Más Jardín Primavera —florería con más de 80 años de tradición— informó que su local se trasladó momentáneamente a Subida Cumming N°33, mientras que Jardín Eliana se reubicó junto a la Verdulería La Doña, en Subida Cumming N°25. En tanto, la Boca del Oso y Gutzy Comidas al Paso se mantendrán funcionando en su actual ubicación frente a la Pérgola.

“Nosotros estamos trabajando todos los días. Nuestro local tiene más de 80 años de antigüedad, de tradición. Trabajamos de lunes a domingo, no paramos. De lunes a viernes hasta las siete de la tarde, el sábado hasta las cinco y el domingo hasta las tres. Abrimos desde las nueve de la mañana. A los clientes les estamos ofreciendo incluso servicio de café dentro de la florería. Los esperamos para que nos visiten y puedan ser atendidos incluso mejor que antes, mientras esperamos que en ocho meses más las nuevas instalaciones queden en óptimas condiciones”, señaló Salinas.

Desde la Agrupación de Locatarios y Locatarias de Barrio Cumming y Almirante Montt también valoraron el proyecto, destacando que traerá un realce positivo al sector y llamando a la comunidad a seguir apoyando el comercio local durante el desarrollo de las obras.

“El barrio sigue activo. Los locales siguen funcionando. Seguimos con eventos, con bohemia, con gastronomía. Seguimos trabajando para mejorar la iluminación y el embellecimiento de distintos sectores. Todo sigue andando, esperando que la Pérgola se abra y quede mucho mejor”, destacó Nicolás Lara, directivo de la agrupación.

