Presentan los cinco nuevos trenes que reforzarán la flota del Tren Limache - Puerto: capacidad se incrementará 20% en hora punta

Tras realizar una visita inspectiva a los cinco nuevos trenes que reforzarán la flota del Tren Limache- Puerto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto al presidente de EFE, Eric Martin, y a la presidenta de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti, supervisaron el inicio de las pruebas técnicas del material rodante.

Estos trenes -de última generación- desembarcaron en Chile en septiembre desde China, donde fueron fabricados por la empresa CRRC-Sifang, filial del conglomerado CRRC Corporation Limited, uno de los mayores productores de trenes del mundo.

El ministro Muñoz señaló que "Limache-Puerto es una pieza clave para movilidad de la región de Valparaíso, transportando sólo en 2024 más de 20 millones de personas. Esta cifra representa la importancia que tiene esta operación para la región. Por esto, hoy nos llena de satisfacción ver cómo estos cinco nuevos trenes ya están en Chile para continuar elevando la calidad de servicio para los cerca de 90 mil usuarios diarios que se movilizan en las 20 estaciones que conforman el trazado".

EFE Valparaíso contaba con una flota de 35 trenes de dos coches y ante el aumento progresivo de pasajeros y la pronta puesta en marcha de la Estación Valencia, en Quilpué, se determinó aumentar la capacidad del servicio, por medio de la adquisición de estos cinco nuevos automotores. Su incorporación permitirá incrementar en un 20% la capacidad de transporte en los horarios punta, entregando además una mayor flexibilidad a la gestión del tráfico ferroviario de la región.

El presidente de EFE Trenes de Chile, Eric Martin, comentó que "esta es una gran noticia para EFE porque lo que estamos haciendo es proporcionar más trenes para Chile con un alto estándar. Estos automotores permitirán a Valparaíso contar con transporte de última generación y con una disponibilidad de espacio para prestar un servicio cómodo y seguro en horas punta. Ahora comienza la etapa de prueba y esperamos que estén operando el primer trimestre del 2026".

Los trenes SFE 400 cuentan con tres coches, de 77 metros de largo, con una capacidad estimada de 660 pasajeros. Además, tienen dos puertas por lado, pisaderas retráctiles, aire acondicionado y ventanas de termopanel que mejoran la eficiencia térmica, junto con pantallas de información a pasajeros y cámaras.

Desde su llegada a la maestranza, se inició un programa de integración de sistemas y, a partir de ahora, se iniciarán las pruebas técnicas, tanto estáticas como dinámicas. En el primer caso se trata de verificar el funcionamiento de los tableros de cabina, apertura y cierre de puertas, iluminación, pantallas y megafonía, entre otros aspectos; para luego iniciar el rodaje sobre las vías y cumplir con 2.000 kilómetros de circulación con cada tren. Con estas pruebas se realizará la puesta a punto del nuevo material rodante para su adecuada incorporación a la operación de EFE Valparaíso.

Uno de los procesos clave que se desarrollará en este periodo es la instalación del ATP (Automatic Train Protection), que es el sistema de señalización utilizado en el trazado Limache-Puerto, para hacerlos compatibles, garantizando las óptimas condiciones de seguridad ferroviaria y eficiencia operacional.

“Estos trenes representan un gran aumento en capacidad, lo que significa que nuestros pasajeros van a poder viajar de una manera mucho más holgada. Además, cuentan con cámaras de seguridad dentro de los vagones lo que va a mejorar la sensación de seguridad y también pantallas informativas para que los usuarios puedan informarse de cosas relevantes sobre su viaje durante todo el trayecto”, destacó Beatriz Bonifetti, presidenta de EFE Valparaíso.

Ya en marzo de 2025, comenzó de forma anticipada el proceso de capacitación de los maquinistas, inspectores de línea y controladores de tráfico de EFE Valparaíso, de tal manera de contar con las competencias técnicas necesarias para la operación de los nuevos trenes. Para tal efecto, se ha trabajado en sinergia con las filiales EFE SUR y EFE Central, donde circulan trenes similares. A la fecha, el 88% de los maquinistas cuenta con la capacitación teórica completa y la próxima semana un primer grupo de maquinista comenzará la fase práctica.

PURANOTICIA