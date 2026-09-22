Condenan a 12 años de cárcel a padre por parricidio frustrado de su bebé en Quilpué

A 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio fue condenado un hombre acusado de golpear gravemente a su hijo de dos meses y 28 días de edad, hecho ocurrido el 25 de abril de 2019 en un domicilio de la comuna de Quilpué.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar lo declaró autor del delito de parricidio en grado frustrado, estableciendo que la lesión craneal sufrida por el lactante fue provocada por un golpe propinado por su padre.

La investigación y acusación estuvieron a cargo de la Fiscalía de Quilpué, que durante el juicio presentó prueba testimonial, pericial y documental destinada a acreditar tanto la dinámica de los hechos como las lesiones provocadas al menor. Los antecedentes médicos incorporados al proceso permitieron establecer que el niño sobrevivió gracias a la atención médica oportuna.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas del 25 de abril de 2019, cuando el acusado se encontraba en su domicilio y tenía a su hijo en brazos. En ese momento, según estableció la Fiscalía, lo golpeó con un objeto contundente en la cabeza y el tórax, provocándole lesiones de carácter grave y secuelas estructurales graves en el sistema nervioso central, con riesgo vital.

Durante el juicio, el fiscal de Quilpué, Hernán Silva, sostuvo que "en circunstancias que el imputado R.A.D.S. se encontraba en su domicilio en Quilpué, en momentos en que estaba en su dormitorio, teniendo en sus brazos a la víctima, su hijo el menor de 2 meses y 28 días de edad, en un momento lo golpeó con un objeto contundente en la cabeza y tórax, a consecuencia de estos hechos el menor afectado resultó con lesiones de carácter grave, y secuelas estructurales graves en sistema nervioso central, con riesgo vital, quien habría fallecido de no mediar intervención médica oportuna y eficaz".

Uno de los elementos centrales de la acusación fue establecer el origen de las lesiones que sufrió el lactante, particularmente una extensa fractura craneal acompañada de edema cerebral.

Uno de los médicos que declaró durante el juicio explicó que "las caídas son un accidente doméstico común de lactantes, eso se ve al menos una vez al día o un par de veces a la semana. Generalmente no tienen lesiones graves, ya que no son caídas con tanta velocidad ni producen tantas fracturas. Aquí se deduce que la persona que estaba haciendo el relato les estaba mintiendo, porque no era concordante con los hallazgos clínicos del paciente”.

La sentencia, en tanto, estableció que el menor se encontraba sano cuando su madre ingresó a la ducha ese 25 de abril. Mientras ella se encontraba en el baño, escuchó un golpe seco y posteriormente el cese repentino del llanto del niño. Al acudir a verlo, la madre lo encontró inconsciente y constató que presentaba sangre en la cavidad bucal. Posteriormente, los exámenes médicos determinaron la existencia de una fractura craneal extensa y difusa, además de edema cerebral.

La sentencia establece que "fue posible establecer para el tribunal que la acción que causó la fractura craneal sufrida por (la víctima) consistió en un golpe propinado por el acusado. El menor, de dos meses de edad, se encontraba sano cuando su madre ingresó a la ducha el 25 de abril de 2019. Mientras esta se encontraba bañándose, escuchó un golpe seco y el cese repentino del llanto del niño. Al acudir a verlo, lo encontró inconsciente, describiéndolo gráficamente como un “títere”. Luego advirtió que el bebé presentaba sangre en la cavidad bucal. Posteriormente se constató la existencia de una lesión craneal consistente en una fractura extensa y difusa, acompañada de edema cerebral. Lo anterior obliga a determinar qué ocurrió mientras la madre permaneció en la ducha. La respuesta que surge de la prueba rendida es que el lactante fue golpeado por su padre”.

El fiscal Silva indicó que "expusimos hechos objetivos e indicios potentes. Acá, tal como en los delitos sexuales, no hay dos testigos. Acá el testigo es el bebé. Lo principal son los indicios y las máximas de la experiencia. El daño no se condice con una caída a baja altura. Es una caída para contusiones, ni siquiera fracturas. Existe una aceleración que va más allá de la gravedad”.

La sentencia fue dictada por la sala integrada por los magistrados Fernán Rioseco Pinochet, quien la presidió, Mónica López Castillo y Claudio Correa Zacarías.

Además de los 12 años y seis meses de presidio efectivo, el tribunal impuso al condenado la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

PURANOTICIA