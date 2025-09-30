Preocupante desocupación de mujeres en la región de Valparaíso: tasa aumentó a 10,2%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil junio–agosto 2025 fue de 8,8% en la región de Valparaíso, registrando una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto a igual período del 2024.

Esta cifra es 0,2 puntos mayor que la tasa reportada a nivel nacional y 0,2 puntos más alta que la del trimestre móvil anterior, vale decir, entre abril y junio de 2025.

La Encuesta Nacional de Empleo dio cuenta que la tasa actual se debe al alza de los ocupados (1,1%) por sobre el ascenso de la fuerza de trabajo (0,7%).

Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron en 3,2% en la región de Valparaíso, incididas por quienes se encontraban cesantes (-8,3%).

Al poner la lupa en los sexos, el INE informa que la tasa de desocupación de los hombres se situó en 7,7%, mientras que la de las mujeres aumentó a 10,2%.

En términos de ocupación, en doce meses la estimacion de las personas ocupadas aumentó 1,1%, equivalente a 9.537 personas más, cifra que ha sido influenciada principalmente por los hombres (1,7%), mientras que por las mujeres fue de 0,2%.

Según tramo etario, se dio a conocer en el informe que el ascenso de la población ocupada fue incidida por el segmento de 35-54 años, que tuvo un avance de 3,0%.

Por sector económico, el ascenso de la población ocupada fue incidido por comercio (7,8%), transporte (8,4%) y alojamiento y servicios de comida (10,0%). En tanto que, por categoría ocupacional, incidieron principalmente en el ascenso, las personas asalariadas formales (2,3%) y asalariadas informales (7,8%).

Finalmente, la tasa de ocupación informal alcanzó 29,0%, aumentando 0,3 puntos en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 2,3%, incididas por los hombres (8,5%) y por las personas asalariadas informales (7,8%).

