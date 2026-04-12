Preocupación en comunidad escolar de colegios de Concón por supuestas amenazas de balaceras en redes sociales

Hasta este sábado al menos en 60 colegios de todo el país se habían suspendido las clases tras conocerse diferentes avisos o amenazas de hechos violentos que podrían suceder en dependencias educacionales.

Cifras del propio Ministerio de Educación actualizadas al 9 de abril consignan que 58 colegios desde el 27 de marzo han suspendido clases por alguna amenaza. Si a eso se suman los -al menos- ocho eventos del viernes pasado no incluidos en ese conteo, la cifra llega a 66.

Según el Mineduc, las regiones con más eventos son la Metropolitana (16), Valparaíso (7), Antofagasta y Los Ríos (5). Al corte de ese balance solo dos regiones no habían vivido algo así: Atacama y Ñuble.

En la Región de Valparaíso hemos conocido amenazas a colegios de Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana y Quillota a lo que este fin de semana se suma Concón.

En redes sociales ha crecido la expectación de una supuesta amenaza que habría sido visualizada por apoderados del Colegio Alborada de Concón en el cuál se anunciaba de posibles eventos violentos tipo balacera no solo en aquel establecimiento educacional sino que además en el Colegio Aconcagua y Colegio Altazor de esa comuna.

La denuncia ya habría sido puesta a disposición de Carabineros. Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) que agrupa a más de 800 colegios, señaló que “lo hemos conversado con las comunidades y aunque las amenazas terminen siendo falsas, uno entiende que piensen que es riesgoso que el hijo vaya al colegio”.

Por ahora no se conocen de suspensiones de clases en la comuna, ni tampoco en establecimientos de otras comunas de la Región de Valparaíso.

PURANOTICIA