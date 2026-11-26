Esta tarde, alrededor de las 13:30 horas, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3.ª Comisaría Norte de Valparaíso realizaban patrullajes preventivos por calle Alemania, en el sector del Cerro El Litre, cuando advirtieron la presencia de un individuo que, al percatarse de la presencia policial, huyó del lugar y lanzó una mochila.

Respecto al inicio del procedimiento, la capitán Paula Montenegro, Jefe Subcomisaría Las Cañas entregó detalles sobre las circunstancias en que se produjo el hecho:

"El día de hoy (jueves) a las 13.30 hrs. aproximadamente, personal de la Sección de investigación policial de la 3a Comisaría Norte, mientras efectuaba patrullajes preventivos por el sector del Cerro El Litre, se percató de la presencia de un sujeto que se habría dado a la fuga".

Asimismo, la oficial explicó los elementos encontrados durante la fiscalización y confirmó la detención del individuo:

"Se procede a la fiscalización, percatándose que al interior de la mochila que transportaba mantenía una pistola, un revólver y variada munición en su poder. Por cuanto fue detenido por este hecho y puesto a disposición de la justicia".

El detenido, de 22 años, quedó a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las diligencias correspondientes en el marco de la investigación.

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