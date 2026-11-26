La recuperación de las fachadas del plan de Valparaíso contará con nuevos recursos y un plan de intervención que busca abarcar tanto el Sitio Patrimonio como otros sectores de la Ciudad Puerto; esto, a través de una iniciativa que considera financiamiento de unos $1.500 millones, además de una brigada de trabajadores que se encargará de mantener los espacios intervenidos y apoyar las labores de limpieza.

Así lo dio a conocer a Puranoticia.cl el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que el plan gubernamental considera dos fuentes de financiamiento con objetivos diferenciados: una glosa presupuestaria aprobada en el Congreso Nacional, destinada específicamente a la recuperación de fachadas del Sitio Patrimonio, y recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para ejecutar proyectos presentados por el Municipio de Valparaíso.

En el primer caso, se contemplan $500 millones destinados especialmente a la recuperación de fachadas del área patrimonial. Según detalló Millones, esta iniciativa surgió desde la Seremi de las Culturas y fue impulsada mediante conversaciones con distintas autoridades, hasta conseguir su aprobación transversal en el Congreso.

"Es una buena noticia que la Ley de Presupuestos haya aprobado esta glosa por primera vez, para efectos de recuperación de las fachadas del Sitio Patrimonio", destacó la primera autoridad de Gobierno en la región de Valparaíso.

A esos recursos se suman cerca de $1.000 millones provenientes de la Subdere, que financiarán cuatro proyectos presentados por el Municipio de Valparaíso. Estas intervenciones estarán enfocadas en la recuperación de fachadas del resto de la ciudad, particularmente en el tramo comprendido entre las plazas Aníbal Pinto y Victoria.

Millones indicó que "los fondos de la Subdere, que suman aproximadamente mil millones, son para cuatro proyectos que ha presentado el municipio, para hacer la intervención de las fachadas del resto de la ciudad de Valparaíso".

BRIGADA PARA LA LIMPIEZA

El plan también considera una tercera línea de acción: la conformación de una cuadrilla o brigada de entre 10 y 20 personas, que será financiada mediante programas de proempleo administrados por la Delegación Presidencial Regional.

De acuerdo a lo expresado por el delegado Manuel Millones, "vamos a disponer planes de proempleo que administramos nosotros como Delegación Presidencial: una cuadrilla o una brigada de entre 10 y 20 personas, que las va a capacitar la Corporación del Patrimonio, para hacer la mantención".

La autoridad agregó que el propósito es mantener una limpieza permanente y evitar que las fachadas vuelvan a deteriorarse después de su recuperación.

A estas medidas se sumará la colaboración de la Empresa Portuaria de Valparaíso, que facilitará un dron para fiscalizar el Sitio Patrimonio durante la temporada estival.

"Vamos a hacer la recuperación de gran parte del centro de la ciudad, vamos a destinar, además, esta brigada para tener una limpieza permanente", afirmó la autoridad, quien destacó que se trata de una intervención que reúne recursos públicos, proyectos municipales y acciones de mantención para distintos sectores de Valparaíso.

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