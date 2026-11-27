Un intenso operativo policial se desplegó este jueves en el sector turístico de cerro Alegre, en Valparaíso, luego de que una turista estadounidense fuera víctima de un robo y un presunto intento de secuestro en calle Montealegre. Según los antecedentes, la visitante fue abordado por ocupantes de un vehículo Chevrolet azul, sin patente, que ya era investigado por la SIP de Carabineros. El violento episodio, en el que la víctima fue arrastrada por el suelo, dejó dos personas detenidas.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso ordenó ampliar por tres días la detención de los dos imputados por el delito de robo con violencia, ocurrido en cerro Alegre y que afectó a ciudadanas extranjeras. La audiencia de formalización fue fijada para este lunes 30 de noviembre, durante el horario correspondiente a los controles de detención.

El ataque, ocurrido en uno de los sectores turísticos más concurridos de la ciudad puerto, volvió a poner en el centro del debate la seguridad de visitantes y residentes. Frente a lo sucedido, vecinos y guías turísticos manifestaron a Puranoticia.cl su preocupación por la vulnerabilidad del sector y advirtieron sobre los riesgos a los que se exponen quienes recorren los cerros de manera desprevenida.

Al respecto, el presidente de la Junta de Vecinos N° 28 de cerro Concepción, Enzo, expresó su indignación tras conocer las imágenes del asalto al turista estadounidense, ocurrido en un sector cercano a su jurisdicción.

"Me da vergüenza tener que ver estas imágenes donde una turista prácticamente arrastrada por estos tipos (...) y parece que ese mismo auto había hecho algo parecido muy cerca acá del cerro Concepción. Ellos vienen en auto y actúan de forma violenta y no le importa lo que vaya a persona. Para nosotros la única seguridad que nos da es tener cámaras que podamos aportar para el día de mañana en un juicio, esta gente pueda ser detenida".

El dirigente vecinal explicó que, ante este escenario, la comunidad ha debido adoptar medidas de prevención, entre ellas, la instalación de cámaras de vigilancia y la entrega de recomendaciones a quienes visitan los cerros. Asimismo, advirtió que los turistas que recorren estos sectores en grupos pequeños o durante horarios de menor afluencia pueden quedar más expuestos a este tipo de delitos.

"Hay gente que llega después de las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, dos, tres personas y a esos son los que comúnmente asaltan, Escucha(mos) los gritos y entonces empezamos a revisar cámaras. Pero lo más importante es (...) uno trata de interpretarles y decirles, 'mire, tome la foto, guarde el celular y vaya a pasear el plan, cuidado que el plan es complicado'. (Es) fome que uno tenga que estar diciendo eso".

En la misma línea, los guías turísticos que trabajan diariamente en el sector coincidieron en que recorrer Valparaíso sin compañía aumenta la exposición a robos y ataques sorpresivos. Por ello, hicieron hincapié en la importancia de desplazarse en grupos y adoptar medidas de autocuidado, como evitar exhibir objetos de valor. Al respecto, el guía Fabrizio señaló:

"Yo siempre hablo a los turistas de que siempre tienen que estar en grupo, porque en todas las ciudades grandes como Valparaíso, Santiago, ocurren estas cosas. Si uno queda solo, se presta para que ocurra algo así. Siempre llamo a que tengan cuidado, a estar sin joyas, sin los collares y no llamar la atención".

Una advertencia similar planteó el guía de turismo Jorge, quien recalcó que caminar en solitario por los cerros porteños puede convertirse en un factor de riesgo, debido a la posibilidad de que los delincuentes aprovechen la falta de compañía y el factor sorpresa para concretar sus ataques.

"La peor forma de venir a Valparaíso es solo, y caminar solo y andar solo, porque esta gente obviamente se aprovecha de la (...) sorpresa y también de él no tener otras personas alrededor. Por eso que se recomienda 100% andar en un grupo turístico, porque más que mal, uno mitiga la posibilidad de ser atacado por estas «jaurías»''.

Junto con las recomendaciones de autocuidado, los entrevistados también apuntaron a la responsabilidad de las instituciones en el combate contra la delincuencia, especialmente frente a la eventual reincidencia de quienes cometen este tipo de delitos. En ese sentido, cuestionaron la falta de medidas que permitan evitar que las personas detenidas vuelvan rápidamente a las calles.

"Yo creo que el llamado a la atención (...) es a las autoridades, porque mientras tengamos esta puerta giratoria, es difícil, porque la policía puede atrapar a la gente, pero si mañana está libre, no hay ningún sentido. Entonces, mientras los altos niveles de seguridad, los tribunales de justicia, los jueces, no pongan mano dura y que la gente realmente quede detenida, es muy difícil poder realmente hacer algún cambio".

Finalmente, vecinos y trabajadores del sector turístico coincidieron en que, pese a la preocupación que generan estos hechos, especialmente ante la proximidad de la temporada estival, Valparaíso continúa siendo un destino de interés por su patrimonio y riqueza cultural. Por ello, llamaron a quienes visiten la ciudad a informarse, tomar precauciones y privilegiar los recorridos acompañados o a través de servicios turísticos autorizados, mientras las policías continúan las diligencias para dar con el paradero de los otros presuntos responsables.

PURANOTICIA