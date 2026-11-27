Las declaraciones del seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, para abordar el femicidio ocurrido en Villa Alemana siguen generando controversia y sumando cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Esta vez, un nuevo antecedente entregado a Puranoticia.cl por la concejala de Viña del Mar, Nancy Díaz, puso sobre la mesa otra comparación realizada por la autoridad ministerial de la región, esta vez relacionada con las condiciones de seguridad que, según él, existían durante los años 1984 y 1985, en plena dictadura militar.

La edil aseguró que Silva había recurrido anteriormente a ese periodo para destacar que la seguridad era diferente a la actual, planteamiento que cuestionó recordando el contexto político y social que se vivía entonces, marcado por el toque de queda y la presencia de militares en las calles. A partir de estos antecedentes, Díaz solicitó nuevamente la renuncia del seremi y pidió un pronunciamiento del Gobierno.

"Yo he estado en todas las mesas de seguridad en el territorio y fíjese que este Seremi no es solamente ahí donde se ha referido mal y ha hecho estas comparaciones, también lo ha hecho en el territorio. Una vez habló que en los años '84 y '85 la seguridad era totalmente diferente ahora. Claro, era totalmente diferente a ahora porque estábamos en toque de queda y estaban los militares en las calles", manifestó.

A partir de aquello, la edil de la Ciudad Jardín pidió que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y cuestionó duramente la continuidad de Silva en el cargo. "Entonces yo también solicito su renuncia y que se pronuncie el Gobierno porque tenemos a un Seremi de Seguridad nefasto que en realidad es de los años '30, diría yo", agregó.

DURAS CRÍTICAS A SILVA

Cabe recordar que esta nueva crítica se suma a la polémica desatada el miércoles 25 de noviembre, cuando el seremi Hernán Silva abordó el femicidio consumado de una mujer de 31 años y el ataque sexual y femicidio frustrado contra su madre, ocurridos en Villa Alemana. En esa oportunidad, planteó que "antes eso no era así, hace muchos años había respeto, había cariño y había entendimiento", agregando que antiguamente "ya golpear a una mujer era una cosa inconcebible; femicidio, jamás".

La controversia ya había sido abordada por Puranoticia.cl en una nota que recogió las críticas de exautoridades regionales, representantes políticas, parlamentarias y organizaciones feministas. Entre ellas estuvieron las exseremis Camila Lazo y Alejandra Romero, la presidenta regional del Frente Amplio, Eva Rivera, la core María Elena Rubilar, la Bancada Feminista Julieta Kirkwood y la Coordinadora 8M de Valparaíso.

Una de las frases que resumió los cuestionamientos fue la de Romero, quien sostuvo que "con caballerosidad o con civilidad no se detienen femicidios", mientras que desde la Bancada Julieta Kirkwood recalcaron que "ceder el asiento no es respeto".

VENEGAS PIDE SU SALIDA

Por su parte, el diputado Nelson Venegas volvió a cuestionar la continuidad de Hernán Silva como seremi de Seguridad, apuntando esta vez a sus conocimientos sobre las políticas públicas de género y el trabajo que desarrolla el Ministerio de la Mujer.

El parlamentario del Partido Socialista señaló que "el Seremi de Seguridad da una respuesta respecto del Ministerio de la Mujer, que van a generar una cultura del respeto. O sea, no tiene idea de lo que hace el Ministerio de la Mujer, no tiene idea de qué son las luchas de las perspectivas de género. Son políticas oficiales del Estado de Chile, no de un gobierno".

Venegas reconoció que, aunque no le corresponde como parlamentario oficializar una solicitud de renuncia desde el Gobierno, considera que la autoridad debería dejar el cargo. Al respecto indicó que "yo pido renuncia y en realidad yo no soy Gobierno y no debería pedir renuncias, pero si yo fuera ministro o si yo fuera presidente y veo esta situación, yo lo saco. Y elijo obviamente a alguien de mi sector político, si es lo que corresponde, si ellos gobiernan".

El diputado también hizo una distinción entre una conversación informal sobre las antiguas costumbres y las declaraciones de una autoridad: "Uno lo puede entender. De repente uno está en una conversación con amigos y alguien hace una opinión de esta naturaleza y uno podría estar de acuerdo, podría no estar de acuerdo y hablamos de las viejas costumbres, de cómo se respetaba antes, el trato y un montón de cosas. Pero aquí estamos hablando del Seremi, estamos hablando del encargado de la política de seguridad de la región, no es una conversación coloquial", sostuvo.

Finalmente, apuntó directamente a lo que considera una falta de preparación y empatía para abordar un caso de esta gravedad, cuestionando que "es grave porque deja de manifiesto falta de profesionalismo, falta de conocimiento de cómo ver el sistema, falta de las políticas de lo que hace el Ministerio de la Mujer, pero sobre todo, una falta de empatía tremenda como para poner en equivalencia el dar el asiento de la micro a una mujer, a dos violaciones, un femicidio frustrado y uno consumado".

"LA SITUACIÓN CAMBIÓ"

Una mirada diferente, aunque también crítica respecto de la pertinencia de los ejemplos utilizados por el seremi de Seguridad Pública, manifestó el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien planteó a Puranoticia.cl que las declaraciones de Silva podrían responder a una idealización de las antiguas formas de relacionamiento, pero advirtió que ese enfoque no se ajusta a los desafíos actuales en materia de seguridad.

"Yo creo que las declaraciones del Seremi de Seguridad fueron vistas, a lo mejor, con la intencionalidad del romanticismo que había antaño. Pero hoy día la situación cambió. No es lo mismo lo que pasaba 30 o 40 años atrás con lo que está pasando hoy día. Hoy día el mundo cambió, tenemos un tema tremendamente distinto en lo que es seguridad, en lo que es delito, por lo tanto, creo que hoy día hay que ser bastante más firme ante decisiones como estas", señaló la autoridad.

El jefe comunal insistió en que el ejemplo utilizado por la autoridad regional corresponde a una mirada de otros tiempos que no resulta suficiente para abordar los problemas actuales. "Yo creo que él utilizó algo romántico del pasado, que hoy día desgraciadamente no sirve en estos tiempos", sostuvo.

De esta manera, las declaraciones de Hernán Silva siguen abriendo flancos para el Gobierno en Valparaíso. A las críticas iniciales de exautoridades, parlamentarias y organizaciones feministas se suman ahora los cuestionamientos de Nancy Díaz, quien reveló otra comparación de la autoridad con el pasado, las observaciones del alcalde Estay y la renovada exigencia del diputado Venegas para que deje sus funciones.

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