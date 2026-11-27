Una investigación por presuntas torturas durante un procedimiento policial terminó con la detención de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) pertenecientes al equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de Villa Alemana.

Los detectives aprehendidos corresponden a un comisario y dos subinspectores, que permanecían detenidos a la espera de ser puestos a disposición de la justicia. Su control de detención estaba previsto en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

El caso se remonta a una denuncia presentada por María José Mussett, quien alertó sobre la supuesta desaparición de su pareja, Ronald Zorrilla Coraspe, ambos de nacionalidad venezolana. Según el relato de la mujer, el hombre habría sido interceptado por varios sujetos que lo obligaron a subir a un vehículo.

Como respaldo de su denuncia, Mussett entregó un registro de audio en el que se escuchaban gritos y aparentes golpes, antecedentes que motivaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, las indagatorias permitieron establecer que Zorrilla no se encontraba secuestrado, sino bajo custodia policial, en el marco de un procedimiento relacionado con los delitos de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

A partir de estos antecedentes, la investigación tomó otro rumbo. El fiscal Agustín Beroiza abrió una causa por presuntas torturas, cuyas diligencias fueron encomendadas al Departamento OS9 de Carabineros.

Las pesquisas derivaron finalmente en la detención de los tres integrantes de la PDI, quienes ahora deberán enfrentar las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer su eventual participación en los hechos denunciados.

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