Por hechos asociados a barricadas, detienen a las primeras tres personas en el desalojo de la megatoma de San Antonio

En el marco del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, Carabineros confirmó que tres personas fueron detenidas en las inmediaciones del cerro Centinela, por la comisión de dos hechos que sí tienen relación con el asentamiento irregular.

En primer lugar, un individuo fue capturado por la fuerza pública al exterior de la megatoma, tras ser sorprendido intentando iniciar barricadas incendiarias para impedir el avance de los funcionarios de Carabineros hasta el sitio del suceso.

Posteriormente, se detuvo en las calles de la ciudad a dos mujeres que conducían una camioneta cargada con neumáticos, los que presuntamente iban a ser utilizados como barricadas en los alrededores del asentamiento del cerro Centinela.

La general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, indicó que "se detectó una receptación de vehículo, una camioneta que tenía totalmente una irregularidad en sus papeles, pero además transportaba una gran cantidad de neumáticos que podían ser ocupados justamente para hacer barricadas".

Asimismo, la máxima autoridad policial de la región aseguró que el procedimiento no ha dejado pobladores, carabineros ni trabajadores heridos por enfrentamientos.

Además, la oficial recordó que "esta es una toma que tiene características especiales. Son 110 hectáreas que hay que desalojar. Por lo tanto, claramente hay resistencia y hay escaramuzas que se van dando en el territorio y en diferentes partes, como lo pudieron visualizar en terreno, que fue fue el principio de la dificultad para ingresar".

Cabe hacer presente que hubo dos ingresos al sector de parcela 11, la primera en ser desalojada: a pie, por la parte sur; y luego otro para habilitar el camino por donde deberán pasar las maquinarias que llevarán a cabo el despeje del terreno.

"Hacer un llamado a las personas a obedecer cuando carabineros les dice que por favor abandonen sus casas porque solamente es para protegerlos a ellos. Nosotros estamos velando que este ejercicio se haga lo mejor posible, protegiendo los derechos humanos de las personas, a los equipos profesionales, a los topógrafos, a los equipos municipales y al Instituto de Derechos Humanos, entre otros", cerró la general.

