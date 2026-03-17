Polémica en Rapa Nui: local comercial del delegado presidencial Mai Teao funcionaría sin concesión marítima desde el año 2021

A días de asumir oficialmente su cargo, el delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Mai Teao, se encuentra en el centro de la polémica luego que se revelara que un local comercial de su propiedad funciona bajo ocupación ilegal de terreno desde 2021.

El representante del Presidente José Antonio Kast en la mítica Isla de Pascua está en el ojo del huracán tras darse a conocer que su negocio de arriendo de tablas y clases de surf en el borde costero funciona sin concesión marítima desde hace cuatro años.

Según Radio Biobío, no sólo el local de la nueva autoridad está bajo tela de juicio, sino que un negocio de comida de su cónyuge presenta una condición similar: mientras el de Teao no tiene patente municipal, el de su esposa tiene patente provisoria.

Lo ocurrido en Rapa Nui ha generado una serie de cuestionamientos relacionados al posible conflicto de intereses que esto genera, ya que el cargo de Delegado Presidencial tiene atribuciones vinculadas a la gobernabilidad y la seguridad pública.

A pesar de esta situación, el Ministerio de Seguridad Pública no ha expresado algún comentario sobre esta situación detectada en la isla. Tampoco lo ha hecho la propia autoridad aludida ni la Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui.

No obstante, el Ministerio del Interior abordó el caso que tiene cuestionado al delegado Teao señalando que “todos los isleños que tienen instalaciones en el mismo sector del borde costero cuentan con patente provisoria comercial del Municipio para operar negocios, dado que las concesiones están todas tramitándose".

Cabe hacer presente que Mai Teao ya había ejercido el cargo de delegado presidencial provincial durante la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera, puesto que ostentó desde el 22 de noviembre de 2021 hasta el 11 de marzo de 2022.

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