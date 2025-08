Polémica en Limache por profesor que gritó a alumnos que defendían a Pinochet: docente fue separado de sus funciones

Una polémica importante se ha registrado en la comuna de Limache, desde donde se viralizó un video que muestra a un profesor gritándole a algunos de sus alumnos que defendían a Augusto Pinochet en medio de una clase en el Liceo de Limache.

En el registro audiovisual, se escucha al docente señalándole a su clase que "acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet", momento en que es interrumpido por una alumna, a la que le respondió diciendo: "Cállate. Cállate te dije".

Luego intervienen otros estudiantes, quienes increpan al profesor debido al trato a los gritos que le daba a su compañera. No obstante, éste reacciona más molesto. "No estoy hablando contigo. También te callas. Cállate. No te metas, el asunto no es contigo".

La alumna a la que el profesor hizo callar dijo que "yo acabo de decir que (Pinochet) hizo cosas malas, en ningún momento dije que no". Esto, mientras el docente insistía a los gritos que guardaran silencio: "Cállense los dos ¿Por qué siguen hablando?".

Frente a lo ocurrido en el Liceo de Limache, el alcalde Luciano Valenzuela, señaló a través de un video en redes sociales que "se activaron todos los protocolos correspondientes a estas circunstancias, las que no podemos cometer".

"Las salas de clases son los espacios para el aprendizaje, incluso para permitir que pensemos diferente. Por lo tanto, el equipo de Convivencia Escolar y la Dirección del Liceo de Limache, lo primero que hizo, fue separar al docente de sus funciones, notificar al Departamento de Educación para activar las denuncias, por un lado al Tribunal de Familia y, junto a ello, para el sumario administrativo correspondiente", dijo.

Valenzuela también expuso que "acciones como estas tienen consecuencias y son las que nosotros, desde la administración, tenemos que impulsar".

Cabe hacer presente, además, que la diputada Camila Flores (RN), anunció que denunciará lo ocurrido ante la Superintendencia de Educación y que le solicitará a la Municipalidad de Limache que inicie un proceso disciplinario.

"Este video muestra cómo le habla a sus alumnos un profesor del Liceo de Limache, un fanático totalitario de ultraizquierda que se impone a gritos a sus alumnos. Denunciaré a la Superintendencia de Educación, además pediré a la Municipalidad de Limache que inicie un proceso disciplinario. No voy a permitir que estos pseudo profesores izquierdistas sigan dañando a nuestros jóvenes con su nefasta ideología y violencia", sostuvo la parlamentaria del Distrito 6 de Valparaíso.

