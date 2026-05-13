Poduje se mantiene firme: demoliciones en El Olivar comenzarían durante la próxima semana pese a querella y recursos judiciales

El conflicto por la reconstrucción en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, alcanzó uno de sus puntos más álgidos este miércoles, ya que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ratificó que el plan de demolición de 56 inmuebles sigue en marcha, ignorando la ofensiva legal emprendida por la entidad patrocinante Social Arquitectura y los recursos interpuestos por vecinos de esta zona de la ciudad.

La controversia estalló luego de que el Minvu ordenara echar abajo las estructuras debido a deficiencias técnicas insalvables, medida que la constructora calificó como carente de fundamentos, anunciando acciones judiciales contra el secretario de Estado.

Desde un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, donde participó junto al Presidente José Antonio Kast, Poduje fue tajante al desestimar los reclamos de la empresa. Según la autoridad, los informes técnicos son categóricos:

“El nuevo informe confirma tres cosas: primero, que la empresa construyó con falencia estructural en las casas; segundo, que las construyó sin la mitigación de incendios, ni la norma de incendios; tercero, que usó materiales truchos, porque no están acreditados”.

Para el titular del Minvu, la querella en su contra es una estrategia comunicacional para ocultar la realidad de las obras. “Los antecedentes que tenemos son demoledores respecto a la pésima calidad de las casas”, sostuvo, añadiendo que la empresa pretendía que el Estado costeara las reparaciones de sus propios errores. “Nosotros como ministerio no entregamos casas falladas”, enfatizó.

Pese a la resistencia de la constructora, el cronograma oficial no sufrió modificaciones, ya que el inicio de obras fue fijado para la próxima semana, cuando comience el despliegue de maquinaria. En relación al estado de las familias, se informó que la mayoría de los afectados/as ya desistió de habitar las viviendas cuestionadas.

En cuanto a soluciones, para quienes aún mantienen reparos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo buscará acuerdos individuales y alternativas habitacionales.

Poduje advirtió que el caso de El Olivar no es un evento aislado. El ministro reveló que existen situaciones críticas similares en otras zonas del país. “Tenemos problemas con empresas constructoras que han construido con pésima calidad”, señaló, mencionando específicamente hallazgos en Talcahuano y San Antonio.

Para prevenir futuros escenarios, el Minvu anunció una alianza estratégica con el Idiem para implementar un sistema de fiscalización complementaria que refuerce el control técnico sobre los proyectos de vivienda social en Chile.

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