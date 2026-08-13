Playa del Deporte de Viña del Mar tendrá renovación integral con nuevas áreas de descanso, iluminación y equipamiento

El Municipio de Viña del Mar ejecutará una serie de obras de infraestructura y equipamiento para mejorar las condiciones de la Playa del Deporte, en el sector de Las Salinas, con el objetivo de potenciar el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas que se realizan en el tradicional espacio comunal.

El proyecto, que se encuentra en proceso de licitación, implica una inversión de más de $273 millones, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El diseño contempla cuatro ejes de intervención para otorgar confort ambiental, seguridad peatonal e iluminación eficiente para potenciar los espacios seguros en este punto del borde costero de la Ciudad Jardín.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “estamos potenciando la inversión en distintos recintos deportivos de Viña del Mar, como Santa Julia, Miraflores y la Playa del Deporte, que recibe a miles de personas todos los meses”.

De igual forma, detalló que “vamos a modernizar su infraestructura, mejorar el acceso universal, incorporar equipamiento de calistenia y generar zonas de descanso con sombra, entre otras mejoras. Queremos que nuestros vecinos puedan disfrutar plenamente de su borde costero y que también los turistas puedan sumarse a estos espacios”.

Ripamonti subrayó que “estamos potenciando la inversión para seguir siendo líderes nacionales en equipamiento urbano. Esa es una labor constante”.

MEJORAMIENTO INTEGRAL

Las obras de mejoramiento abarcan paseos, anfiteatro y sector de playa, e incluyen la reinstalación de la zona para la práctica de calistenia y máquinas deportivas, street fitness, orientadas a ejercicios de recuperación de movilidad y para el adulto mayor.

También se considera la instalación de sombreaderos, la reposición de postes y luminarias peatonales Led de ahorro energético, resistentes al aire marino, de barandas metálicas dañadas, de bloques deteriorados en muros, junto con la reparación del pavimento y la instalación del sistema sanitario que habilitará la futura construcción de baños.

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