Fatal accidente en la ruta 78 de San Antonio: colisión entre bus, camión y automóvil deja una persona fallecida y tres lesionadas

Una víctima fatal dejó un violento accidente de tránsito registrado durante la mañana de este jueves en la Ruta 78, en las cercanías del sector de Leyda, en San Antonio.

El hecho se produjo en el kilómetro 88 de la vía donde, por causas que se investigan, se registró una colisión que involucró a un bus, un camión y un automóvil.

Como consecuencia del impacto, una persona que se trasladaba en el vehículo menor falleció producto de la gravedad de sus lesiones. En tanto, otras tres resultaron afectadas, aunque sus heridas serían de carácter leve.

La emergencia obligó a desplegar un operativo en la carretera, con la presencia de Bomberos y otros equipos especializados, quienes trabajaron en el lugar para atender a los lesionados y adoptar las medidas necesarias tras el accidente.

Debido a las labores desarrolladas en la zona, la circulación se mantiene restringida en dirección a la región Metropolitana, por lo que se hizo una recomendación a los conductores a transitar con precaución y considerar eventuales demoras.

PURANOTICIA