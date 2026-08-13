Giro en investigación por muerte de hombre en Viña del Mar: PDI identifica y detiene a mujer que estaría vinculada al homicidio

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Valparaíso detuvieron a una mujer de 53 años por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido en el sector de Villa Monte, en la parte alta de Viña del Mar.

El hecho quedó al descubierto el pasado sábado 8 de agosto, luego que personal policial concurriera al lugar por un procedimiento inicialmente informado como un robo con homicidio. Así es como por instrucción de la Fiscalía de turno de Valparaíso, detectives de la unidad especializada, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, realizaron las primeras diligencias investigativas en el sitio del suceso.

Esto permitió establecer que la víctima correspondía a un hombre chileno de 49 años, quien presentaba diversas heridas cortopenetrantes en la zona torácica.

Por este motivo, se realizaron diversas diligencias investigativas tales como empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad, que permitieron posicionar e identificar a una persona de sexo femenino en el lugar de los hechos.

Con estos antecedentes, la Fiscalía de Viña del Mar gestionó la detención de la imputada, quien fue ubicada en el cerro Los Placeres de Valparaíso, logrando establecer, que mantenía un vínculo sentimental con la víctima, cuya relación –junto a la dinámica del homicidio– sigue siendo materia de investigación de los equipos policiales.

De igual manera, se informó que la mujer detenida será puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su audiencia de control de detención.

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