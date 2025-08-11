Plantan araucarias en Villa Alemana a 90 días del inicio de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

Villa Alemana es la única comuna de la región de Valparaíso que será sede del encuentro deportivo continental Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, a realizarse entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre. Es por ello que autoridades locales y regionales realizaron la plantación de dos araucarias, árboles que simbolizan la resiliencia, la inclusión y la perseverancia y que a su vez representan a la mascota de estos juegos llamada Aruco, cuando faltan sólo 90 días para que inicie el mega evento.

El alcalde Nelson Estay destacó el trabajo coordinado que se está realizando para recibir en la comuna a los deportistas de las tres disciplinas que se llevarán a cabo en Villa Alemana: fútbol ciego, judo ciego y gólbol.

“Estamos muy emocionados pues tenemos el orgullo de ser la única ciudad sede de la región y eso hace que Villa Alemana sea conocido no solamente por los juegos mismos, sino que la enseñanza que nos deja es que nuestra gente de verdad va a abrir las puertas a la inclusión, va a asimilar lo que lo que significa el tema de la inclusión. Hoy plantamos la araucaria que representa el símbolo de estos juegos, donde Aruco, que es el representante de la araucaria, practica fútbol ciego, o sea, este deporte está inclusive representando a Villa Alemana. Se van a tomar todas las medidas necesarias para que este evento salga 100% y no tengamos ninguna dificultad. Estamos trabajando en forma coordinada con el Comité Paralímpico Chileno, con la Seremi y también con el Gobierno Regional con el fin de poder disponer de los recursos necesarios para enfrentar este desafío que efectivamente no es menor y que vamos a enfrentar con la mayor responsabilidad y con la mayor energía para que salga bien”, sostuvo.

En tanto, el Seremi de Deportes, Leandro Torres, invitó al público a disfrutar del deporte de primer nivel que será posible apreciar en la comuna. “Hoy día estamos viviendo un momento histórico, no solamente para Villa Alemana, sino que para la región y para el país. Estamos recibiendo simbólicamente a Aruco a través de esta plantación, de esta Araucaria, símbolo de los pueblos originarios de nuestro país, y que además van a representar estos Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 y donde Villa Alemana va a ser sede de todos los deportes para ciegos. El alcalde ha sido tremendamente certero en señalar que Villa Alemana, la región de Valparaíso, está con sus puertas abiertas para recibir a los deportistas de más de 30 países. Llamamos al público a que nos acompañe, a que disfrute del paradeporte, que es deporte de primer nivel, y también va a servir de motivación para que nuestras niñas, niños y adolescentes conozcan una expresión distinta del deporte. Así que estamos muy contentos que la región de Valparaíso, una vez más, reciba un evento internacional de gran magnitud y sea precisamente la comuna de Villa Alemana”, señaló.

DESCENTRALIZACIÓN Y ESPERANZA

Por su parte, Carolina Zapata Salazar, Seremi de gobierno de la región de Valparaíso se refirió a los beneficios paralelos a la realización de la actividad, como el turismo y la visibilización de la región como polo deportivo. “Nos parece muy relevante que estos Juegos Parapanamericanos lleguen a la región de Valparaíso y tengan su sede en Villa Alemana, precisamente porque buscamos descentralizar las distintas actividades como parte del compromiso de nuestro Gobierno. Así que es una señal sumamente importante para los deportistas, pero también para toda la comunidad de Villa Alemana. Un evento abierto a todos y todas, y que además también permitirá potenciar el turismo local y fortalecer la visibilidad de nuestra región como un polo deportivo nacional e internacional, para fortalecer el deporte integralmente con una política pública de Estado que trascienda en el tiempo y garantice el apoyo necesario a nuestros deportistas regionales”, dijo.

También estuvo presente Marisol Torres, directora regional de Senadis, quien destacó la esperanza que entregan los eventos deportivos a las personas en situación de discapacidad.

“Este espacio tiene que ver con descentralizar a las comunas, a la provincia de Marga Marga, un evento tan importante que no sólo tiene que ver con inclusión, sino que tiene que ver con derechos. La actividad deportiva a todos nos hace bien, los deportes también tienen que promocionarse y aquellos que ejecutan prácticas deportivas de alto nivel tienen que tener las condiciones para poder desarrollarlos y además la infraestructura adecuada para poder llevar a efecto esta práctica. Generalmente, las familias se ven afectadas cuando reciben un diagnóstico de discapacidad en sus hogares, pero con estas prácticas deportivas y que ellos participen como público, da la esperanza de que no se pierde si están practicando un deporte con una discapacidad adquirida, sino que están las condiciones para que ellos incluso puedan llegar a ser deportistas de élite”, sentenció.

DEPORTISTAS CELEBRAN CON EMOCIÓN

Cabe recordar que los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 también se realizarán en las regiones Metropolitana y de O´Higgins. Si bien Villa Alemana recibirá a deportistas de otras ciudades en las tres disciplinas para personas ciegas que se jugarán en la comuna, también “exportará” representantes del más alto nivel, quienes representarán a la comuna en otras regiones.

Es el caso del jugador de básquetbol en silla de ruedas, Javier Llano, quien está feliz de representar a la comuna de la Eterna Juventud, con altas expectativas y apoyo por parte de su familia.

“Es una hermosa experiencia poder representar a tu ciudad a tu país en un mega evento donde van a venir los mejores del continente, donde tú puedes ganar muchas cosas, puedes entrar a un mundial, crecer como deportista y personalmente. Los límites lo pone uno mismo, pero siempre han dado el apoyo y siempre me han motivado a seguir en esto para crecer como persona y como deportista”, dijo emocionado.

En paranatación, Martina Villarreal se está preparando de manera intensiva para poder clasificar, a través de estos juegos, representando a la ciudad de Villa Alemana y a Chile.

“Me estoy preparando con harto entrenamiento, harta motivación, tengo muchas ansias de poder clasificar y emoción porque sería una oportunidad de poder representar a mi país nuevamente y a la comuna, obviamente. Aunque la paranatación no será acá en Villa Alemana, igual siempre uno está recordando de dónde viene. Es emocionante porque yo he vivido toda mi vida acá, entonces representar a la comuna en la que yo nací y crecí, me llena el corazón”, indicó.

El seleccionado nacional de gólbol, el villalemanino Josué Carvajal, también se hizo presente en la ceremonia para apoyar a sus pares juveniles. “Estoy muy contento por mis compañeros, por las generaciones que vienen de más abajo que yo, feliz y muy contento que sea aquí en la ciudad de nosotros, que Villa Alemana aparezca en los temas tanto inclusivos como deportivos. Se viene trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, Villa Alemana es una sede del deporte y la inclusión. Creo que es súper genial para la descentralización: Villa Alemana está totalmente preparado para traer este y cualquier otro evento, dentro de la instalaciones así que cualquier deporte que venga hacia acá bienvenido sea y genial que consideren a las regiones fuera de Santiago como sede de esta instancia, ojalá vengan muchas más”, finalizó.

PURANOTICIA