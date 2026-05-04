Plan piloto contra la violencia en el fútbol amateur muestra resultados positivos y ahora tendrá su prueba de fuego en la V Región

Un amplio despliegue de seguridad, coordinado entre autoridades regionales, policías y dirigentes deportivos, marcó el desarrollo del fútbol amateur durante el fin de semana en la región de Valparaíso, en el marco de un plan piloto que busca reducir hechos de violencia y mejorar las condiciones en que se disputan los encuentros.

La iniciativa –impulsada por la Delegación Presidencial Regional junto a Carabineros, Seremías y organizaciones del fútbol amateur– surge en un contexto de preocupación por incidentes registrados en este tipo de competencias, particularmente tras el crimen del joven Nicolás Vidal, ocurrido en marzo pasado en San Antonio, hecho que incluso obligó a suspender una de las principales competiciones en disputa.

PLAN PILOTO Y DESPLIEGUE

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó que el trabajo se estructuró a partir de un compromiso adquirido semanas atrás entre distintas instituciones. “Hace dos semanas adquirimos un compromiso, donde nos acompañó Carabineros, los dirigentes del fútbol amateur, la Asociación de Municipalidades y también la Delegación y la Seremi de Seguridad. Ese compromiso era trabajar un plan piloto para prevenir accidentes, hechos de violencia o situaciones más graves”, detalló.

Según precisó la autoridad, el plan comenzó con la identificación de partidos considerados de mayor riesgo por parte de la propia dirigencia, lo que permitió focalizar los recursos disponibles. En ese contexto, se desplegaron herramientas como drones de vigilancia, patrullajes policiales y presencia coordinada en terreno.

“Partimos con un piloto, donde los dirigentes determinaron una cantidad de partidos que tenían algún nivel de riesgo. Dispusimos el equipo de drones para hacer fiscalizaciones adecuadas, tanto en Marga Marga como en San Antonio”, agregó.

A esto se sumó la participación de personal de Carabineros, que dispuso servicios diferenciados según el nivel de riesgo de cada encuentro, incluyendo presencia permanente en algunos recintos y patrullajes en otros.

De acuerdo con el balance de las autoridades, "el resultado fue positivo. Nuestro objetivo era fundamentalmente la prevención y la persuasión. Lo que nos interesa es que este ejemplo que hemos levantado en la región, con la colaboración de Carabineros, los dirigentes y ambas seremías, es replicarlo en todo Chile”, sostuvo Millones.

En esa línea, ya se trabaja en la programación de nuevos encuentros, especialmente con miras al reinicio de la Copa de Campeones a nivel masculino, torneo que había sido suspendido tras los hechos de violencia registrados en San Antonio.

FISCALIZACIÓN Y EXIGENCIAS

Uno de los ejes del plan apunta a mejorar las condiciones de infraestructura en los recintos deportivos donde se desarrolla el fútbol amateur. Para ello, desde la Seremi del Deporte ya se inició un catastro que permitirá identificar brechas y necesidades.

“El día viernes se ofició a los dirigentes para levantar un catastro conjunto, haciendo el esfuerzo de que todo recinto reúna condiciones mínimas de seguridad, como separación de barras, camarines y accesos”, explicó el delegado Millones.

La autoridad advirtió que "los recintos que no reúnan las condiciones, usando la facultad que tiene el Delegado, no los vamos a autorizar. Pero vamos a hacer el esfuerzo para que estadios municipales u otros adecuados reciban estos partidos”.

De hecho, ya se evalúa la utilización de recintos como los estadios municipales de Quillota y Concón para encuentros de fútbol amateur de alta convocatoria.

PRESENCIA POLICIAL

Desde Carabineros, el jefe de Operaciones de la Zona Valparaíso, Francisco Villablanca, destacó el trabajo coordinado con dirigentes y autoridades. “Hicimos un plan piloto de marcar presencia en algunos partidos y lugares específicos. En algunos concurrimos durante todo el encuentro, en otros con vigilancia especial, pero siempre manteniendo coordinación permanente con los dirigentes”, señaló.

El oficial agregó que participaron en al menos 10 encuentros bajo esta modalidad y que el modelo "se replicará este fin de semana cuando volvamos al campeonato masculino de la Copa de Campeones. Ya tenemos reuniones y definiremos los partidos donde concurriremos, junto a otras iniciativas como drones y apoyo municipal”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, enfatizó que "el tema de la violencia es cultural y tiene que ser trabajado al interior de las organizaciones. La concientización y la valoración de la seguridad es clave en los clubes y en las hinchadas”.

No obstante, aseguró que las policías continúan desarrollando acciones preventivas. "Carabineros e Investigaciones están desarrollando cursos de acción para identificar posibles riesgos, pero en general constatamos que el público es pacífico y quiere disfrutar de una jornada familiar”, añadió la autoridad ministerial.

EVALUACIÓN POSITIVA

Desde la dirigencia, el balance también fue positivo. El presidente regional de ARFA, Ariel Marchant, valoró el cumplimiento de los compromisos adquiridos, diciendo que "las mesas de trabajo se cumplieron porque vimos a Carabineros, Seguridad Municipal y mucha gente cooperando. Eso es lo que se agradece de la autoridad".

Asimismo, destacó que "los 30 partidos que tuvimos se desarrollaron con normalidad. La Copa de Campeones está en octavos de final y la convocatoria es alta, por lo que hay que resguardar bien esos espacios”.

De esta manera, con el retorno de las competencias y el aumento de público esperado en las fases decisivas de los torneos, las autoridades proyectan mantener y reforzar el modelo implementado, combinando fiscalización, presencia policial, tecnología y mejoras en infraestructura. Así, el desafío no sólo pasa por el control, sino también por consolidar una cultura de convivencia que permita recuperar el carácter familiar del fútbol amateur en la región de Valparaíso, una disciplina que mueve masas.

PURANOTICIA