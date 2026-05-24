Camila Flores aborda filtraciones en medio de conflicto judicial con Percy Marín

En medio de la controversia generada por la filtración de antecedentes relacionados con su proceso de divorcio, la senadora Camila Flores emitió una declaración pública para referirse a la situación judicial que enfrenta con su expareja, Percy Marín.

Durante los últimos días, se conocieron detalles de la demanda presentada por Marín, en un contexto marcado por cruzadas tras el término de una relación que se extendió por cerca de 17 años.

Frente a ello, la parlamentaria indicó que el caso se encuentra actualmente en manos de la justicia y llamó a respetar las resoluciones judiciales vigentes.

“Respecto de la demanda presentada por Percy Marín en mi contra, en mi calidad de ciudadana y no de senadora, informo que el Juzgado de Familia resolvió decretar la prohibición de divulgación de antecedentes, datos e información”, señaló la legisladora en el comunicado.

Además, Flores aseguró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya inició diligencias relacionadas con la filtración de información vinculada a la causa judicial.

“La Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se encuentra investigando la filtración de información vinculada a esta causa”, sostuvo.

Finalmente, la parlamentaria reiteró el llamado a actuar con prudencia respecto al caso y enfatizó la necesidad de respetar las determinaciones adoptadas por los tribunales.

“Por lo anterior, reitero el llamado a actuar con responsabilidad y respeto al cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes”, agregó.

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