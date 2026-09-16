Pescadores presentan recurso contra rechazo a planta de jibia en Puchuncaví y advierten que se tomarán la bahía "el día que corresponda"

Un nuevo capítulo sumó este miércoles el conflicto que tiene enfrentados a la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso por el proyecto de una planta de procesamiento de jibia y productos del mar que la organización busca instalar en la comuna.

Luego que la autoridad regional informara que la iniciativa no podía emplazarse en suelo rural debido a que se trata de una actividad calificada como molesta, dirigentes de la Federación presentaron un recurso de reposición contra la decisión.

Los dirigentes estuvieron acompañados por hombres de mar pertenecientes a los distintos sindicatos que integran la organización Bahía Narau y también por su asesor jurídico, el abogado Enrique Kittsteiner, quien explicó los argumentos mediante los cuales buscan que la autoridad regional reconsidere la determinación.

"Lo que hemos hecho es presentar un recurso de reposición en contra del Seremi de Vivienda de la Quinta Región. Hemos concurrido porque el Seremi de Vivienda no dio lugar a la visación que tenía que hacer de un nuevo plano, amparándose en la existencia del artículo 3 del Premval, que regula el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso", comenzó indicando el abogado que representa a los pescadores.

Asimismo, planteó que "lo que nosotros sostenemos es que está total y absolutamente equivocado, y que le solicitamos que lo revise con sus asesores porque indudablemente la disposición no es la correcta. ¿Y por qué no es la correcta? Porque el artículo tercero del PremVal, si bien prohíbe las actividades industriales en la zona, es un artículo de aplicación general y cualquier estudiante de Derecho de primer año sabe que en normas legales lo especial rige por sobre lo general. Parece que el Seremi y sus asesores esto no lo saben".

En ese sentido, explicó que "el artículo 52 del Premval hace una excepción y se transforma en una ley especial y dice expresamente que en las zonas rurales de Puchuncaví está prohibida la instalación de industrias peligrosas y la planta procesadora de Bahía Narau fue calificada como una industria molesta. Luego, si solamente se prohíbe industria peligrosa, todo tipo de calificación diferente a peligrosa está permitido. Por lo tanto, la industria molesta o la industria inofensiva puede perfectamente instalarse en la zona rural de Puchuncaví".

En caso de que se considere o se acepte la interpretación que está dando el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Kittsteiner señaló que "significa que muchas industrias que hoy funcionan tendrán que irse, y significa, además, que no van a poder incorporarse nuevas industrias en el sector de Puchuncaví y, consecuencialmente, el famoso plan 2040, que con bombos y platillos ha estado predicando el Alcalde de Puchuncaví y la ministra Rincón, también se cae porque ninguna de esas industrias puede funcionar. Esa es la gravedad de esta errónea interpretación y por eso hemos venido para que, en derecho, reconsidere lo que aplicó mal y lo aplique bien".

RECURRIRÁN A PODUJE

El profesional de las leyes también comentó que si el seremi Marcelo Ruiz "sigue sosteniendo su teoría de que está aplicando bien la ley, en subsidio estamos recurriendo para que sea el ministro Poduje, ministro de Vivienda, quien con su facultades corrija este error de uno de sus subalternos. Esa es la misión por la cual hemos venido, ese es el escrito que hoy día hemos presentado y esperamos, obviamente, que la autoridad recapacite y nos dé lugar a lo que estamos solicitando".

Junto con la presentación del recurso, los dirigentes de los pescadores insistieron en la importancia que atribuyen al proyecto para el desarrollo de la actividad artesanal. En ese sentido, Samuel Romo, presidente del Sindicato Aguas Claras de Ventana, perteneciente a la Federación Bahía Narau indicó que "venimos hoy día a hacernos presentes acá como federación, porque estamos en descontento por lo que está pasando".

"Lo que estamos haciendo en una planta de proceso que es similar a una carnicería o a un puesto de pescados de feria, no es una empresa como una hidroeléctrica o una refinería de petróleo que contamine con gases. Nosotros tenemos una cosa que es muy pequeña y que trabaja en frío. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Es una cosa pequeña que se va a instalar, no tiene mayor afectación a la comunidad, ni se van a enterar que nosotros estamos ahí instalados", agregó Romo.

TOMA DE LA BAHÍA

El trabajador también abordó los anuncios de movilización que habían generado preocupación por una eventual toma de la bahía. Al respecto indicó que "los anuncios que han salido de que nos vamos a tomar la bahía, son anuncios. El día que tomemos la bahía vamos a hablar desde nuestros botes con ustedes. Así va ser. No vamos a estar avisándole 'mañana o pasado mañana'. No, vamos a tomarnos la bahía y así va a ser. No hay un aviso antes de. Nosotros no tenemos que pedir un permiso por escrito. Nosotros nos vamos a tomar la bahía el día que corresponda".

Por su parte, Carol Cabrera, presidenta del Sindicato Nº 2 de Horcón, secretaria de la Federación y dueña de la empresa vinculada al proyecto, destacó que "acá no hay una cara, acá somos más de 600 pescadores, somos 300 y tantos pescadores dueños de la fábrica que queremos hacer, que es un proyecto con una realidad sustentable para nosotros. Vamos a tener un cambio de vida, vamos a tener mejores sueldos, vamos a sacarles mejor partido al producto del mar. Soy pescadora, saco un producto y el comerciante me paga una miseria, y eso es lo que nosotros queremos cambiar".

La presentación del recurso de reposición abre ahora una nueva etapa administrativa en el conflicto, mientras la Federación espera que la Seremi de Vivienda revise la interpretación aplicada al proyecto. En caso contrario, según explicó su asesor jurídico, buscarán que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, intervenga para revisar la decisión.

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