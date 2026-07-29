Pescadores atribuyen retrasos en autorización de planta de jibia a "sesgo político" y exigen destrabar el proyecto en Puchuncaví

Dirigentes de los pescadores artesanales de la Federación Bahía Narau, que agrupa a trabajadores de Quintero y Puchuncaví, acusaron a distintas autoridades de mantener un trato discriminatorio y actuar con criterios políticos al retrasar la autorización para iniciar la construcción de una planta de procesamiento de jibia en Puchuncaví, proyecto que consideran clave para el desarrollo económico y laboral de la comuna.

Los representantes del sindicato de los hombres de mar aseguraron que la iniciativa ha cumplido con las exigencias técnicas y ambientales requeridas por la normativa vigente, por lo que cuestionan que, pese a ello, continúe sin avanzar debido a decisiones que califican como ideológicas y alejadas de criterios objetivos.

Andrés San Martín, presidente de los pescadores de caleta El Papagayo, comentó que "la demora ha significado la pérdida de oportunidades de empleo e inversión para una zona que históricamente ha debido enfrentar los efectos de la contaminación industrial y que hoy busca diversificar su economía mediante actividades productivas sustentables".

Bajo este contexto, los sindicatos de la Federación Bahía Narau sostienen que la planta permitirá procesar la jibia capturada por pescadores artesanales, evitando que la materia prima sea enviada sin valor agregado a otras regiones y fortaleciendo la economía local mediante la creación de empleos directos e indirectos.

En tanto, Hugo Poblete, presidente de la federación, sostuvo que "nos parece inaceptable que un proyecto impulsado por trabajadores del mar siga esperando una autorización que debió resolverse hace tiempo. Sentimos que existe un sesgo político que está perjudicando directamente a las familias de Puchuncaví y frenando una iniciativa que agregará valor a nuestros recursos y generará nuevas fuentes de trabajo".

Finalmente, los pescadores hicieron un llamado a las autoridades para que resuelvan el proceso con criterios técnicos, transparencia y sin consideraciones políticas, advirtiendo que continuarán realizando gestiones para destrabar un proyecto que consideran fundamental para el futuro productivo de la Bahía Narau y de Puchuncaví.

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