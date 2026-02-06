Persona de sexo masculino fallece tras lanzarse desde el Viaducto El Salto en la ruta Las Palmas en Viña del Mar

Click acá para ir directamente al contenido
El tránsito en la ruta fue suspendido momentáneamente debido al trabajo de equipos de emergencia. Se registró alta congestión vehicular en el sector.

Viernes 6 de febrero de 2026 16:06
Una persona de sexo masculino falleció luego de lanzarse desde el Viaducto El Salto en ruta Las Palmas, comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que acudieron al lugar, personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (Samu) confirmó el deceso en el sitio del suceso.

Debido al incidente que se registró la tarde de este viernes, el tránsito se suspendió de manera momentánea.

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó tres unidades al sitio del suceso.

Por los trabajos de equipos de emergencia y personal policial, se registró alta congestión vehicular en la ruta Las Palmas.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

