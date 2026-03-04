Detectan 25 plantas de cannabis sativa al interior de una vivienda en villa de San Felipe

Funcionarios de Carabineros detectaron una plantación ilegal de cannabis sativa al interior de un inmueble en la Villa 250 años de la comuna de San Felipe.

El hallazgo se produjo luego de recibir información aportada por una vecina del sector, lo que generó patrullajes preventivos de parte de la policía uniformada.

La institución reportó que tras previa autorización, se ingresó al inmueble, logrando e incautar cerca de 25 plantas cannabis sativa de gran tamaño.

Además se incautaron diversos elementos utilizados para el cultivo de las plantas, procediendo a la detención de dos individuos por infracción a la Ley 20.000.

Una vez informados los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se estableció que los dos detenidos fueran puestos a disposición de la justicia.

PURANOTICIA