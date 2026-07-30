Peligro inminente en Miraflores Alto: poste a punto de colapsar amenaza a familias tras intensas lluvias en Viña del Mar

La angustia no da tregua a las familias del sector El Ciprés (Ampliación Ciprés 2), en las alturas de Miraflores Alto, donde los intensos sistemas frontales que han afectado a la comuna han dejado un escenario de alta vulnerabilidad. El reblandecimiento del terreno no solo provocó el colapso de infraestructura y viviendas, sino que ahora mantiene en máxima alerta a la comunidad debido a un poste del tendido eléctrico que presenta un peligroso riesgo de colapso.

Se trata de un asentamiento que funciona como toma desde hace más de 20 años y que aún no se encuentra regularizado al 100%, situación que, según los vecinos, ha dificultado la respuesta frente a la emergencia.

‘’ES AHORA O NUNCA’’

Uno de los afectados es Alexis Rojas, quien hace algunos días perdió por completo su vivienda producto de un deslizamiento de tierra. Ahora, conversando con Puranoticia.cl, advierte que el riesgo continúa y que la inestabilidad del terreno podría provocar una emergencia aún mayor.

"El poste está muy peligroso, el poste que está justo arriba de la casa que a mí se me cayó, está cediendo también. Así como cedió el terreno, cedió la reja de arriba de la vecina de arriba, ahora el poste. Y el poste está peligroso porque tiene corriente y como llueve mañana de nuevo, es muy probable que se pueda venir y que sea peor de lo que pasó la vez anterior", advirtió Alexis Rojas.

El vecino explicó que la humedad acumulada y la escasa exposición al sol mantienen el terreno completamente inestable, aumentando el riesgo para quienes viven en el lugar. Además, sostuvo que el sector cuenta con un único acceso peatonal, utilizado diariamente por los residentes para ir a trabajar o llevar a sus hijos al colegio.

"Aquí con suerte pega el sol media hora en el día. No seca, sigue todo el barro, sigue todo húmedo. (…) Que vengan a ver más que nada el poste antes de lamentar otras cosas. Es ahora, hoy día tienen que venir, porque mañana va a llover incluso con viento", enfatizó el vecino.

DENUNCIAN FALTA DE AYUDA

A la compleja situación del terreno, los vecinos aseguran que se suma la falta de apoyo por parte de las autoridades, ya que, según denuncian, no han recibido elementos básicos para enfrentar la emergencia, como sacos de arena o nylon.

En relación con el riesgo que representa el poste, Rojas relató que intentó gestionar una solución a través de la unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Viña del Mar, desde donde fue derivado a Chilquinta. Sin embargo, debido a que el sector corresponde a una toma y no cuenta con números de cliente, asegura que la respuesta quedó sin avances.

"De Gestión del Riesgo de Desastres me dijeron que eso no les pertenecía a ellos, me derivaron a Chilquinta (...) Y ellos (Chilquinta) tampoco han venido, porque yo para poder comunicarme con ellos debo tener un número de cliente y no lo tengo, porque como es toma. (…) Les expliqué, les mandé fotos, videos, de todo. Dijeron que sí, que estaba bien, que había que avisar y que mantuviéramos distancia del poste. ¿A dónde? Si el poste lo tengo aquí arriba y para poder salir o entrar tengo que pasar por al lado", recriminó Rojas.

REACCIÓN EN CADENA

La preocupación también es compartida por Francisco Payacan, otro de los vecinos afectados, quien dialogó con Puranoticia.cl y advirtió que la inestabilidad del terreno en la parte alta amenaza directamente a las viviendas ubicadas más abajo, pudiendo generar un efecto dominó si el poste finalmente colapsa.

"Con la última lluvia ya se vino más, y estamos peligrando ya las casas de abajo, dos casas, y más las afectadas es la de nosotros y la de mi suegra. Entonces está complicado eso, porque puede hacer una reacción en cadena de ese poste, y pueden ser muchas las casas afectadas", explicó Francisco Payacan.

El vecino también cuestionó la escasa presencia de las autoridades en el lugar y aseguró que la falta de intervención se ha justificado por las dificultades de acceso al sector.

"En parte del municipio no ha venido nadie, (…) solamente vinieron a visitar una vez, y quedó en eso. ¿Qué se nos dijo? Que no podían hacer mucho por el acceso, porque como ven, es solo acceso peatonal, y no como de maquinaria (...) Lo que está más peligroso es lo del poste, porque igual están peligrando dos casas en este momento", concluyó el vecino.

Ante el inminente ingreso de un nuevo sistema frontal, con pronóstico de lluvia y viento, las familias de la toma Ampliación Ciprés 2 reiteraron su llamado urgente a la Municipalidad de Viña del Mar y a Chilquinta para que adopten medidas inmediatas y eviten una nueva tragedia en el sector.

PURANOTICIA